Sul-Americana e Libertadores: aposte na Betfair

As finais das duas competições mais importantes da América do Sul estão chegando. Nos próximos dias 20 e 27 de novembro, ocorre a decisão da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores, com ambos os duelos em Montevideo, no Uruguai. E é por isso que resolvemos preparar este artigo que trará informações sobre os finalistas e falará sobre como apostar online na Betfair. Cotações, prognósticos e tudo o que um apostador iniciante ou avançado precisa saber para fazer um palpite.

Porque é simplesmente a melhor opção de apostas esportivas atualmente. Afinal, é bem provável que você certamente já viu alguma propaganda da marca, seja em placas de publicidade na beira do gramado ou até mesmo em comerciais de televisão. Isso é compreensível, uma vez que a maior bolsa de apostas esportivas do mundo patrocina e tem contratos com grandes instituições, empresas e eventos.

Além de patrocinar tanto a “Sula” quanto a “Liberta” a plataforma de apostas online tem contrato com a Seleção Brasileira. Essa parceria entre a Canarinho é feita junto à TV Globo durante a participação da mesma nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

São inúmeras as vantagens desta gigante britânica, presente no mundo das apostas esportivas há mais de 20 anos. Contudo, dentre a segurança, confiabilidade e praticidade da plataforma, precisamos enaltecer o principal atrativo que desperta a atenção de milhões de clientes pelo mundo – sim, a Betfair possui 4 milhões de usuários pelo mundo.

Sem dúvidas, o seu excelente bônus de boas-vindas é o principal atrativo da página, focada tanto em apostas esportivas quanto em outros diversos eventos, incluindo entretenimento. Para futuros usuários que clicarem aqui, se registrarem no site e realizarem o primeiro depósito de até R$200, um excelente bônus de boas-vindas será oferecido. Contudo, a bonificação inicial é apenas destinada na modalidade Exchange, focada na prática de trade esportivo.

Cotações e prognósticos da final da Sul-Americana



Muito bem. Agora que você ficou um pouco mais por dentro da Betfair e seus prós, vamos às finais mais importantes da América do Sul? Dentro de algumas semanas, o continente irá parar para ver duas decisões envolvendo quatro clubes brasileiros em solo uruguaio. E começando no dia 20 de novembro, com o embate entre Massa Bruta e Furacão. Confira a seguir os prognósticos, cotações* e como chegam os finalistas da Copa Sul-Americana 2021.

Bragantino

Mesmo após perder seu grande destaque Claudinho para o Zenit da Rússia, o Bragantino segue forte. Prova disso é a colocação do time do interior paulista no Campeonato Brasileiro e a primeira final internacional na história do clube.

Após subir para a primeira divisão em 2019 e conquistar uma vaga na Sul-Americana em 2020, agora o Massa Bruta quer fazer história: o primeiro título continental. Na bolsa esportiva, a cotação do clube, hoje pertencente a Red Bull, é de 1.73 no mercado “Campeão 2021” da seção “Longo Prazo” da Sula.

Athletico Pararanense

Já o Athletico Paranaense quer a todo custo o seu segundo caneco continental. Vencedor do torneio em 2018, depois disso o clube do Sul do Brasil conquistou a Copa do Brasil em 2019 e fez boas campanhas no Brasileirão Série A. Na plataforma de apostas esportivas, o Furacão surge com a odds de 2.0, como o segundo favorito ao título no mercado “Campeão 2021”.

Cotações e prognósticos da final da Libertadores

E por fim, vamos às probabilidades de Rubro-Negro e Verdão nesta final inédita entre cariocas e paulistas na Libertadores da América. Marcada para o dia 27 de novembro, também em Montevideo, no Uruguai, a final brasileira entre os times que mais investiram em 2021 promete. Confira a seguir os prognósticos, cotações e como chegam os finalistas da competição.

Flamengo

De 2019 para cá, o grande protagonista do futebol brasileiro. O Flamengo é hoje o clube a ser batido e está em mais uma final de campeonato com o seu grande elenco. Com as conquistas da Libertadores e do Brasileirão nos dois últimos anos, o Fla é hoje sem dúvidas a grande e principal equipe do futebol brasileiro. Na bolsa de apostas esportivas, o time carioca surge com a probabilidade de 1.53 no mercado “Vencedor final”.

Palmeiras

Já o Palmeiras é o atual campeão da competição continental e defende a taça rumo ao tricampeonato. Assim como o seu adversário na grande final, o alviverde vem embalado nos últimos três anos com os títulos do Brasileirão em 2018, Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores em 2020. No site, o clube paulista surge com a cotação de 2.38 na seção “Longo Prazo”.

Sula: cotações do mercado 1×2 (Resultado Final)

• Bragantino: 2.45

• Empate: 3.0

• Athletico Paranaense: 2.63

Liberta: cotações do mercado 1×2 (Resultado Final)

• Flamengo: 1.91

• Empate: 3.1

• Palmeiras: 3.75

*as cotações dos respectivos mercados costumam se alterar semanalmente.