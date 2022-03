Um homem morreu eletrocutado no Povoado Cabaceira, no município de Nossa Senhora Aparecida, no último sábado, 26. De acordo com informações, a vítima estava caída próximo ao poste e em posse de um alicate.

A polícia militar informou que ele sofreu uma descarga elétrica enquanto tentava furtar o transformador de energia.

O Instituto Médico legal foi acionado para recolher o corpo.