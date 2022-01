Taxista é encontrado morto após tentativa de assalto na Coroa do Meio

Um taxista foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 12, após uma tentativa de assalto, no Bairro Coroa do Meio em Aracaju. De acordo com informações, o crime foi praticado na frente de várias pessoas.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, A vítima estava presa pelo cinto de segurança e teria sido arrastada do lado de fora do veículo por ao menos quatro quarteirões.

A vítima ainda teria sido esmagada contra a parede. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.