TJD julga favorável e Atlético Gloriense marca seus três primeiros pontos no campeonato

A partida entre Maruinense e Atlético Gloriense, que aconteceria na tarde da última quarta-feira, 26, pela segunda rodada do Campeonato Sergipano havia sido suspensa pela falta de ambulâncias no Estádio Fernando França, no município de Carmópolis.

O árbitro da partida, Michael Lima Tavares aguardou o tempo limite para que fosse cumprido o regulamento e mesmo assim o veículo não chegou. Em nota a Federação Sergipana de Futebol disse que a responsabilidade da ambulância era da equipe do Maruinense e que o caso seria julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe.

Na última terça-feira, o TJD decidiu por declarar a partida como W.O, fazendo com que a equipe do Atlético Gloriense que não teve nada a ver com o ocorrido, conquistasse os seus primeiros três pontos na competição, além de três gols de saldo como manda o regulamento.

A decisão coloca mais peso nas equipes, que terão que se preocupar em cumprir todos os requisitos para disputar a série A do campeonato.

Com a nova pontuação o Atlético Gloriense sobe para 3° lugar do grupo A, com saldo de gols zerado e o Frei Paulistano cai para 4°, com -2 gols de saldo.

O Atlético Gloriense volta a campo na próxima segunda-feira, 07, às 20h15, contra a equipe do Confiança na Arena Batistão.

Maycon Fernandes/Jornalista