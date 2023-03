Traficante de Sergipe preso no RJ era investigado pela morte de influenciadora digital Núbia Braga

Breno Vinícius Garção Martins, detido na quinta-feira (23) no Complexo de Comunidades da Maré, no Rio de Janeiro, foi apontado como um dos suspeitos da morte de Núbia Cristina Braga, uma influenciadora digital que foi assassinada a tiros em sua casa em Aracaju, no ano passado.

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o traficante era alvo das investigações relacionadas ao caso.

Núbia, de 23 anos, mantinha dois perfis nas redes sociais com mais de 57 mil seguidores, e era conhecida por sua atuação voluntária em prol da comunidade do Bairro Santa Maria, onde morava.

Ela organizava festas de Dia das Crianças e Natal para as crianças da região e era bastante querida pela população local.