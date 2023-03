Traficante investigado em Sergipe é preso com mais de duas toneladas de drogas em São Paulo

Investigadores do Departamento de Narcóticos do estado de São Paulo prenderam em flagrante nesta terça-feira (21) Matheus Lemos, 35 anos. Ele já era investigado pela Polícia Civil de Sergipe pela prática de tráfico de drogas e homicídios cometidos no estado e também era alvo de investigações pela Polícia Civil de São Paulo.

Ele e um comparsa foram presos em flagrante com cerca de 2 toneladas de drogas, entre maconha e cocaína. A droga já estava dentro de um galpão em um caminhão com placa de Feira de Santana e seria transferida para Aracaju. O Denarc de Sergipe suspeita que boa parte da droga seria encaminhada para distribuição em Aracaju e cidades do interior.

Contra Matheus, havia mandados de prisão em aberto depois de investigações realizadas em Sergipe pelo Denarc e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os investigadores informaram que Matheus participou de homicídios em Sergipe, sendo um deles, no bairro Santos Dumont, em Aracaju. Com ele, a Polícia também apreendeu uma Carteira Nacional de Habilitação, com um nome falso utilizada por Matheus.

Ele continua preso em São Paulo, mas poderá prestar mais esclarecimentos pelos inquéritos instaurados em Sergipe. Qualquer nova informação poderá ser repassada pelo Disque Denúncia 181, a ligação é gratuita e o sigilo absoluto.