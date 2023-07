Unidades especializadas e de policiamento ostensivo da Polícia Militar passam a contar com o auxílio de drones nas ações de combate à violência e à criminalidade em todo o estado. As aeronaves de uso remoto foram entregues na manhã desta terça-feira (18), pelo comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro.

Durante a entrega dos equipamentos, o comandante da PMSE enalteceu o trabalho que os policiais militares vêm realizando em prol da segurança pública dos sergipanos, bem como, agradeceu o empenho e a dedicação da tropa.

Os drones foram adquiridos por meio de convênio entre a Polícia Militar e a Força Nacional, com o objetivo de melhorar a capacidade operacional das unidades da Corporação.

O comandante do Batalhão de Polícia de Choque, tenente-coronel Joaldo Vicente do Nascimento, explicou que “a unidade especializada possui uma missão específica, mas como também atua reforçando o policiamento ostensivo, a utilização do drone será essencial no desenvolvimento das ações”.

Do mesmo modo, o comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), unidade responsável pelo policiamento ostensivo da região Agreste do estado, tenente-coronel Anselmo Pereira Santos, observou que o equipamento vai favorecer o monitoramento dos grandes eventos, a exemplo dos festejos juninos, mas também será bastante útil nas ocorrências diárias, principalmente aquelas que necessitem de uma visão mais ampla do cenário.

Essencial no atendimento das ocorrências e patrulhamento em locais de difícil acesso, o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) também passa a contar com o auxílio do drone.

“É mais um implemento que vai contribuir com o planejamento mais eficaz das ações de combate a criminalidade, além de garantir mais segurança para os policiais envolvidos”, afirmou o comandante do Regimento, tenente-coronel Claudionor dos Santos Júnior.

Fonte: Ascom PM/SE