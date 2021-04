VÍDEO DESESPERADOR: Mulher com suspeita de Covid morre em casa

Desesperador

É a palavra que mais chega perto daquilo que você vai assistir agora.

Segundo os próprios familiares, uma mulher que estava com sintomas de coronavírus, acabou falecendo na sua residência na noite de ontem, quarta-feira,31. Ainda de acordo com os próprios familiares, a mulher teria sido orientada a ficar em isolamento domiciliar.

ASSISTA:



No vídeo é possível ouvir o irmão da mulher protestando contra autoridades políticas do município de Itabaiana e também contra o governo do estado e reclamando sobre a demora no atendimento da Samu. Populares que preferem não ser identificados, dizem que a vítima não quis procurar o médico.

Espera-se que a Secretaria de Saúde se pronuncie sobre o caso. O Portal Soudesergipe pede que a população esteja atenta aos sintomas apresentados pela covid-19, em havendo sintomas, procure um médico.

Há qualquer momento mais informações.