Você conhece o DHEA ? Saiba onde comprar com o melhor preço !

Com o passar dos anos nosso corpo reduz a produção natural dos hormônicos sexuais, o estrogênio (mulheres) e a testosterona (homem). Fazer a reposição desses dois hormônios de forma natural é a principal ação do suplemento DHEA, muito usado no Brasil por quem deseja retardar o envelhecimento, estimular a perda de peso, evitar a perda de massa magra e ainda aumentar o apetite sexual.

O que é Dhea?

O DHEA (dehidroepiandrosterona) é um hormônio produzido naturalmente pelos rins. Ele pode ser obtido também na alimentação, já que está presente na soja ou no inhame, em nos suplementos naturais.

Sua produção máxima se dá até os 20 anos para em seguida haver uma redução conforme o avanço da cidade. Por isso a suplementação de DHEA é utilizada para a reposição hormonal.





Para que serve Dhea



O consumo de O que é DHEA é recomendado para casos de disfunção hormonal, já que seu uso é responsável por manter os níveis hormonais em alta, devidamente controlados.

Com isso, qualquer função que dependa do nível de estrógeno ou testosterona podem ser melhorada pelo suplemento DHEA, entre elas estão:

Redução dos sinais de envelhecimento;

Manutenção da massa muscular;

Estímulo para perda de peso;

Prevenção da hipertensão, diabetes e osteoporose;

Aumento da libido;

Evitar a impotência.

O DHEA para que serve pode trazer benefícios para i sistema imunológico, pode controlar o colesterol no corpo e ainda dar proporcionar maior energia e disposição para realizar as atividades diárias e também as atividades físicas.

Benefícios do Dhea

Além de manter os níveis hormonais em alta e com isso ter todos os efeitos positivos que a testosterona e o estrogênio causam no nosso organismo, o DHEA 50mg também é capaz de aumentar a densidade óssea em homens e mulheres que apresentam osteoporose.

Estudos apontam também que a suplementação do DHEA pode ajudar a diminuir sintomas de ansiedade e depressão em pessoas com esquizofrenia, além de melhorar o humor, aumentar o bem-estar e a energia desses pacientes.

O tratamento de disfunção erétil também pode contar com o uso do suplemento, uma vez que o mesmo ajuda no estímulo de ereções mais longas.

Como tomar Dhea



A quantidade de 7 keto DHEA que deve ser consumida diariamente por uma pessoa precisa ser definida por um médico conforme a necessidade e o objetivo de cada paciente.

Para as mulheres, normalmente são recomendadas doses diárias de 25 a 50 mg de suplemento. Já para os homens, o consumo deve ser de 50 a 100 mg por dia, mas essa quantidade pode variar conforme o tratamento necessário.

Outra recomendação é que a ingestão aconteça de manhã, já que é nesse período que as glândulas responsáveis pela liberação do hormônio estão em maior atividade, ou seja, é possível aproveitar o pico de produção.

Grande parte dos pacientes com mais de 30 anos usam o suplemento por um período indeterminado.

Abaixo dos 30 anos, em caso de uso para fins estéticos e para melhor aproveitamento dos treinos de musculação, o consumo se dá em ciclos que devem ser respeitados e também definidos por especialistas.

Dhea tem efeitos colaterais?

O DHEA comprar deve ser consumido com orientação médica, sem exageros, não sendo indicado para grávidas, mulheres que estejam amamentando e crianças, a menos que a ingestão tenha sido solicitada por um profissional da área médica.

Isso porque se trata de um hormônio e seu uso excessivo pode elevar os níveis de hormônios sexuais no organismo, o que causar mudanças nas mulheres como:

Alterações na voz;

Alterações no ciclo menstrual;

Perda de cabelo;

Crescimento de pelos no rosto.

Já os homens podem apresentar um leve crescimento dos seios, além de maior sensibilidade na região, causando dor.

Em pacientes de ambos os sexos é possível identificar ainda efeitos como falta de sono, presença de acne, dores no abdômen e aumento do colesterol.





