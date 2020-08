Volta às aulas: dicas para melhorar o seu rendimento nas aulas on-line

Com a pandemia de coronavírus, a maior parte das escolas e universidades brasileiras permanecem fechadas desde março. Isso criou a necessidade de adaptação rápida as aulas online para que os alunos pudessem continuar a aprender mesmo em casa.

Por conta disto, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi adiado para 2021, após a pressão de sindicatos de professores, e principalmente de estudantes. Em meio a isso, diversas instituições de EaD liberaram cursos gratuitos sobre os mais diversos temas na web, é possível encontrar desde cursos sobre o mercado financeiro até cursos sobre idiomas ou vendas.

Com tantos alunos voltando às aulas de forma virtual, decidimos criar este artigo para ajudar os estudantes a se adaptarem rapidamente ao novo formato das aulas. Confira abaixo as nossas dicas para melhorar o seu rendimento nas aulas online:

Crie um ambiente de estudos tranquilo e aconchegante

O primeiro passo para melhorar a sua performance nos estudos online é criar um ambiente de estudos tranquilo e aconchegante. Procure um canto tranquilo na casa, tenha uma mesa de estudos de um bom tamanho, uma cadeira que garanta o seu conforto e outros acessórios a disposição como papel, caneta, post-its, cadernos, entre outros, para auxiliar os seus estudos.

É importante frisar que este espaço deve ser exclusivo para os seus estudos. Assim, você irá se acostumar a utilizar o cômodo apenas para os estudos, isso ajudará a melhorar o seu foco nas tarefas online.

Durante o seu tempo de estudo também busca ter a maior tranquilidade possível, portanto faça o seu espaço de estudos em um canto tranquilo longe de barulhos externos e com boa ventilação. Assim, você conseguirá estudar com muito mais conforto e comodidade.

Elimine as distrações na hora dos seus estudos

Outro fator que pode melhorar o seu rendimento nas aulas online é o seu poder de concentração. Hoje em dia, existem diversas formas fáceis de distração. Ficar de olho nas notificações das redes sociais ou jogando no smartphone são algumas delas. Por isso, na hora dos estudos busque desligar o celular, bloqueie notificações e sites durante os estudos, etc.

Também peça para que seus familiares e amigos não lhe perturbem durante o horário de estudos. Isso é importantíssimo para que você mantenha o foco. Peça para que você só seja chamado, caso aconteça algo urgente e importante. Frise que você não deve ser interrompido para conversas triviais, por exemplo.

Mantenha uma rotina de estudos

Uma dica poderosa é manter a rotina de estudos. Acostume-se a estudar todos os dias em um horário definido. Isso facilitará para que sua mente e o seu corpo compreenda que naquele período do dia, você deve focar nos estudos.

Criar uma rotina de estudos também é importante para tentar manter ao máximo a sua rotina pré-pandemia. Se possível, deixe para estudar no horário do seu turno da escola ou faculdade. Logo, se você estudava na parte da manhã, separe essa parte do dia para estudar, por exemplo.

Estipule intervalos entre as tarefas

Quando estamos na escola ou universidade, damos algumas pausas durante às aulas. É por isso que existe a hora do intervalo, a troca de professores após algum tempo, e claro, também pedimos para ir ao banheiro durante as aulas. Essas pausas também devem existir nas aulas online.

Não é porque você está estudando pela internet que precisa ficar diversas horas seguidas em frente ao computador. Por isso, programe pausas, elas são essenciais para descansar os seus olhos e manter o seu corpo em movimento. Dessa forma, você conseguirá ter um momento de relaxamento em meio a tantas informações.

Um bom método para programar as suas pausas é o método Pomodoro. Neste método, se planeja uma pausa de cinco minutos a cada 25 minutos de estudo. E a cada ciclo de duas horas seguidas, se estipula uma pausa de 10 minutos. Você pode implementar isto em seus estudos e usar estas pausas para ir ao banheiro, fazer um lanche ou dar uma andada pela casa.

Anote tudo e baixe todo o material complementar das aulas

O caderno deve continuar sendo um dos seus principais acessórios de estudos. É fundamental que durante as aulas online você anote tudo o que for necessário. Anotar é uma boa maneira de se lembrar do que aprendeu posteriormente, sendo um ato essencial para otimizar o seu preparo para as provas.

Os materiais complementares das aulas também são fundamentais para melhorar o rendimento dos seus estudos. Nas aulas online, os ebooks e listas de exercícios substituem os livros. Então, baixe todo o material complementar as aulas, isso pode ser fundamental para que você adquira todo o conhecimento, maximizando o seu aprendizado.

Com as nossas dicas você poderá se preparar bem melhor para os seus estudos online. Em meio a toda essa situação vivida nos últimos meses é essencial que você consiga encontrar a melhor maneira de aprender através das aulas online.