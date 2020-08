100 mil consumidores já negociaram seus débitos com a Energisa

Com o objetivo de ajudar os clientes que sofrem os efeitos econômicos causados pela pandemia a manter a organização financeira, o Grupo Energisa está oferecendo condições especiais de parcelamentos para os consumidores que estão com suas contas atrasadas. Desde o início da pandemia, decretada no final do mês de março, mais de 100 mil acordos foram realizados. Desse total, 7.2 mil negociações foram com clientes sergipanos.

“Essa oportunidade de negociação é válida para clientes atendidos em baixa tensão, como as residências, pequenos comércios e clientes rurais. Para se ter uma ideia, mais de 30% das negociações e renegociações foram realizadas para consumidores residenciais”, destaca Wellington Aranha, gerente comercial da Energisa Sergipe.

O professor e economista sergipano, Josenito Oliveira, explica que a sociedade vem atravessando um momento difícil com crescente desemprego e fechamento de diversas empresas, por isso, considera importante procurar os credores para negociar. “É de extrema importância controlar suas finanças, anotando em uma agenda o que você ganha e o que você gasta. O atraso no pagamento leva à inadimplência e à desorganização das finanças. Por isso, é importante o planejamento financeiro para manter os pagamentos em dia. Acho bastante louvável as ações da Energisa nesse momento de crise, pois mostra a preocupação da empresa em facilitar a vida dos seus clientes, oferecendo condições de negociações que atende a todos, com um serviço de distribuição de energia elétrica de excelente qualidade”, explica.

Como negociar?

Os clientes podem parcelar seus débitos com entrada facilitada e opções de parcelamento adequadas para a necessidade de cada cliente. “Temos feito todo o possível para que os clientes mantenham a vida financeira equilibrada e não deixem as contas acumularem. Além de ser uma excelente oportunidade, a negociação exclui o nome do devedor da lista dos órgãos de proteção ao crédito”, enfatiza Wellington Aranha.

Para negociar os débitos com a Energisa basta entrar em contato com a distribuidora pelo Whatsapp da Gisa 079 98101-0715, website, aplicativo Energisa On ou pelo Call Center. Pelo Whatsapp, é só escrever “Parcelamento” e a negociação será iniciada.

Canais de atendimento:

Whatsapp Gisa: 079 98101-0715

Call Center: 0800 079 0196

Aplicativo para celular Energisa On.

Bancos conveniados para pagamento: Caixa Econômica, Sicredi, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, HSBC, Itaú, Sicoob e Banese.