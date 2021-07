Açaí Artesanal chega à marca de 25 lojas no DF

Brasília, DF 20/7/2021 –

Com 9 anos de mercado e 22 lojas em funcionamento, a rede de franquias brasiliense se prepara para abrir as portas de mais três unidades em julho

O açaí está entre as paixões dos brasilienses. Prova disso é a quantidade de lojas que oferecem o produto no Distrito Federal, com atendimento presencial e pelo delivery. Destaque para marcas que investem em levar o açaí aos quatro cantos da capital, como o Açaí Artesanal, que, neste mês, completa o número de 25 lojas abertas no DF, com a inauguração de três novas unidades. Com um açaí cultivado de forma orgânica e sustentável, a rede brasiliense chega a Vila Planalto, Park Sul e Vicente Pires.

Desde a inauguração da primeira loja, em 2014, a rede Açaí Artesanal se destaca no mercado por usar produtos naturais, orgânicos e sem substâncias químicas. Destaque para o Açaí Fit, que vem com whey protein, mel, castanha do Pará e morango ou banana e, o Santíssimo, com gengibre, hortelã e mel. Mas, vale destacar que todas as opções trazem como ingrediente principal a polpa pasteurizada – padrão Premium e internacional, livre de contaminações.

Como boa parte do comércio local, o Açaí Artesanal enfrentou a quarentena decretada pelo governo, há exatamente um ano, com mais de 100 dias sem receber o público nas mesas. Na época, com 21 unidades abertas, sofreu uma perda de 70% no faturamento, no primeiro mês da pandemia, e fechamento de duas lojas. A volta por cima foi investir em marketing, para incentivar o consumo do açaí em casa, com delivery e takeout. Em pouco tempo, após a reabertura para o público e com apenas 30% das mesas, duas novas unidades da marca foram abertas.

Serviço: Açaí Artesanal

Unidades: Asa Sul (302 sul, 408 sul, 311 sul), Asa Norte (402 norte, 213 norte, 307 norte, 311 norte), Terraço Shopping, Brasília Shopping, Lago Sul (QI 11, Jardim Botânico e Solar Ville), Lago Norte (Shopping Deck Norte), Águas Claras (Rua 31 sul e Estação Arniqueiras), Guará II (QE 33), SIA (Posto BR EPTG), Taguatinga (Pistão Sul), Gama, Sudoeste, Noroeste e Sobradinho (Posto Altana).

Novas unidades: Vila Planalto, Park Sul e Vicente Pires

