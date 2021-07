Benefícios dos chatbots: assistentes virtuais levam vantagens a diferentes setores sociais

2/7/2021 –

A procura por atendimentos online através de assistentes virtuais em diversas indústrias e segmentos tem aumentado mais a cada ano.

Só um chatbot pode atender usuários online a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Esse trabalho, através de bots inteligentes, acontece através de conversas amistosas, fluidas e objetivas, seja por texto ou por voz.

Outra vantagem é a possibilidade de integração do bot aos diversos canais de comunicação da empresa. Esse benefício é capaz de expandir o diálogo dinâmico, preciso e amplo, atendendo com eficiência desde a ansiedade e a pressa dos jovens, até o detalhamento necessário à compreensão dos mais velhos sobre sites, blogs ou redes sociais. Chatbots também podem ser internacionalizados e garantir uma conversa de verdade e inclusiva para cada um de seus usuários.

A atenção única dos chatbots encanta, engaja e fideliza o cliente. Além do mais, ficam guardadas na memória do robozinho todas as informações que restaram indefinidas, o motivo das dúvidas e as possibilidades de retomar o contato sem a necessidade de repetir as informações básicas. Um chatbot processa tudo e se aperfeiçoa a cada conversa, podendo inclusive transformar qualquer simples visitante curioso em um cliente potencial.

Assim, em suas melhores versões, chatbots construídos com Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural, são capazes de interagir em diversos canais digitais, sem a frieza das URAs, compartilhando base de conhecimento e estimulando um diálogo espontâneo. Além disso, conquistam cada vez mais os consumidores online, apresentando resultados positivos em diferentes setores e segmentos empresariais.

Chatbots presentes em diferentes setores

Se antes a novidade era encontrar robôs atuando no setor de automação de atendimento, agora eles já ocupam com louvor outros setores e segmentos empresariais. Estes são alguns dos novos setores e segmentos nos quais os assistentes virtuais entraram e se garantiram:

Chatbot no setor de atendimento

Ser atencioso, honesto e gentil já não é mais suficiente. O nível de exigência do consumidor vem crescendo na medida em que a tecnologia oferece novos recursos e, principalmente, depois que a pandemia de Covid-19 chegou.

Rapidez, clareza, objetividade e transparência compõem o atendimento personalizado que a competitividade do mercado vai impondo a todos os tipos de negócios. No setor raiz da sua criação não tinha como ser diferente. Os chatbots já têm anos de experiência em atendimento e proporcionam excelentes resultados na avaliação dos consumidores.

Um exemplo de case de sucesso é o assistente virtual de atendimento no Facebook do Bradesco, construído pela InBot, uma startup brasileira do segmento. Conforme Rosane Ferreira Silva, representante do Bradesco-CDEC, os chatbots chegaram para facilitar e aprimorar a rotina de trabalho. “Foi a oportunidade perfeita para reduzir a quantidade de mensagens respondidas por um analista e agilizou o nosso atendimento no Facebook. Com isso, nossos analistas podem se ocupar em resolver problemas mais complexos e deixar que o bot responda as perguntas mais simples e corriqueiras”, afirma.

O Bradesco utilizou soluções de chatbot para resolver questões de comunicação interna – e acelerar processos. Ao mesmo tempo, conseguiu melhorar o relacionamento com o cliente através do canal de atendimento no Facebook Messenger.

Chatbots no setor de comércio eletrônico

O comércio eletrônico, conhecido também como e-commerce, acontece por meio da compra e venda pela internet. Nessa modalidade, as empresas vendem por meio de lojas virtuais próprias.

Alguns segmentos desse setor, como os de alimentação e vestuário, foram altamente ampliados, para evitar saídas de casa no período de pandemia da Covid-19. Deliverys se tornaram companheiros do dia a dia de muitos brasileiros. E para isso acontecer com maior eficiência e não deixar ninguém esperando, os chatbots também marcam presença.

Um chatbot nesse setor proporciona redução de custos, tendo o controle do processo do início até o fim e diminuição da margem de erros e, quando eles acontecem, é possível detectá-los e corrigi-los com maior eficiência. Além de garantir uma resposta mais rápida ao cliente e um aumento no número de atendimentos, o chatbot está sempre online, por diversos canais simultaneamente. A cada contato do usuário, a tecnologia consegue armazenar informações e completar o perfil do cliente com dados sobre os gostos, os hábitos e as preferências.

A necessidade única de algum produto, como a de alimentos, acelera a vontade de retorno mais ágil. Alcançar menor tempo durante um atendimento permite ao atendimento responder um maior número de clientes. Logicamente, o resultado é o crescimento natural da demanda.

Após o chatbot conhecer a frequência de contato e as preferências, fica mais fácil se fazer presente e trabalhar promoções personalizadas que encantam. Com chatbots nesse setor, é possível diminuir o número de pessoas envolvidas em cada processo. Assim, os níveis de intermediação de logística ficam simplificados e há menos custos. Por fim, os assistentes podem executar pesquisas de satisfação. À medida que a experiência do usuário vai melhorando, a fidelização se reforça.

Website: https://www.inbot.com.br/blog/beneficios-dos-chatbots/