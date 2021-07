Durante pandemia, compradores de remédios especiais sofrem com demanda e oferta

São Paulo 23/7/2021 – O medicamento ter chegado na hora certa salvou a vida da minha irmã

Compras hospitalares, secretarias de compras e operadoras de convênio estão sendo muito afetadas pela pandemia, especialmente nas compras de medicamentos especiais.

Nos últimos meses, se instalou a mais desafiadora crise de saúde pública do século, e a capacidade, efetividade dos sistemas de saúde, equipamentos hospitalares e fabricantes de medicamentos foram postos em xeque. Durante a pandemia faltaram respiradores, oxigênio e muitos medicamentos de média e alta complexidade por conta dos rumores sobre a possível efetividade dos mesmos no combate à COVID-19.

Segundo a ANVISA, alguns medicamentos como Ofev, Actemra, Polixil B, Enoxaparina, Xeljans, Alteplase, Remdesivir foram ou são usados no tratamento de pacientes com COVID-19 e em algum momento tiveram (ou ainda estão) com problemas no abastecimento para os pacientes que precisam desses medicamentos.

O Portal Preço Medicamentos, sendo um comparador de preços de remédios especiais, ajuda os pacientes a conseguirem os seus remédios através de uma parceria com os principais fornecedores de medicamentos especiais do Brasil, e tem ajudado pacientes como a Maristela, de 45 anos, que estava internada e precisou usar o Actemra, medicamento que estava em falta em quase todo o Brasil.

“O medicamento ter chegado na hora certa salvou a vida da minha irmã, e além das doses que ela usou, meu cunhado comprou 2 doses extras para doar ao hospital para que fosse usado em pessoas que não poderiam comprá-lo”, disse Luana, irmã mais nova da Maristela.

Pacientes como ela são beneficiados diariamente pela equipe da Preço Medicamentos de maneira totalmente gratuita, diversos pacientes com necessidades de medicamentos especiais a conseguirem os seus medicamentos.

Atualmente, a equipe do Preço Medicamentos dá o suporte necessário via chat ou telefone 0800 a qualquer paciente ou pessoa que busque medicamentos especiais.

Maiores informações: www.precomedicamentos.com.br