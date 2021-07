CASACOR São Paulo anuncia novos nomes da arquitetura e design que participam da mostra em 2021

São Paulo 8/7/2021 –

Mostra que acontece a partir de setembro reúne profissionais renomados e revela novos talentos ao mercado

A CASACOR São Paulo já está em fase de montagem e começa a dar vida a sua nova morada em 2021, o Parque Mirante, o mais novo espaço de eventos multiuso da América Latina.

Uma das novidades da 34ª edição, está no retorno do formato itinerante da mostra, que traz, em seu elenco, nomes consagrados e jovens talentos da arquitetura e do design, numa lista que já conta com David Bastos, responsável pelo ambiente da Todeschini; Leo Shehtman; Leo Romano, que prepara o espaço Deca, patrocinadora Master do evento; José Ricardo Basiches, profissional escolhido pela Coral, tinta oficial da CASACOR; Guto Requena, que cria projeto para a LG, parceira oficial de tecnologia; Nildo José, Trés Arquitetura, que fará ambiente da Cerâmica Portinari; Melina Romano, criadora do espaço da Duratex-Durafloor; SP Estúdio, Fábio Galeazzo e Paulo Azevedo.

Além dos nomes já anunciados, outros talentos se juntam ao elenco da mostra, encarando o desafio de dar vida aos 60 ambientes – espalhados em 9.000m2 de área de visitação – entre casas, lofts e apartamentos, usando o tema “A Casa Original”, que promove uma série de reflexões, sobretudo pelo evidente desejo de retorno às origens, de buscar na ancestralidade e na simplicidade o necessário equilíbrio entre o passado e o futuro. A inspiração para o conceito surgiu antes mesmo da pandemia que trancou em casa a população mundial e impôs novas reflexões sobre o morar contemporâneo.

O público pode esperar para a CASACOR São Paulo 2021 uma mostra plural e com talentos de todo o Brasil. A começar com a presença de Brunette Fracarolli, uma das mais reconhecidas profissionais do segmento, com seu inconfundível estilo feminino. O elenco traz ainda a Weiss Arquitetura, Erica Salguero Arquitetura, Ana Weege Arquitetura e Design de Interiores Eireli, Ticiane Lima, da TL Arquitetura, Patrícia Hagobian e Gabriel de Lucca,da GDL Arquitetura.

Direto de Franca, no interior de São Paulo, a mostra recebe projeto de Marcelo Lopes Diniz e Mateus Leopoldo Finzetto, da Marcelo Diniz Design e Arquitetos Associados. De São José dos Campos, Gustavo Martins Arquitetura e Interiores também estrela o elenco.

Dentre os paisagistas estão Catê Poli e João Jadão, Fabiana Ferré Design de Interiores e paisagismo, Monica Costa Paisagismo, Kalil Ferré Paisagismo e Zanardo Paisagismo.

Entre os estreantes, maioria nesta edição que reforça o DNA de CASACOR em revelar ao mercado novos talentos, estão Arthur Guimarães Arquitetos, Elaine Vilela de Souza, Flávia Cardim, Beatriz Quinelato Arquitetura, Gabriela Mendes Arquitetura, Caio Bandeira e Tiago Martins, da Architects+Co, Andrezza Alencar Interiores, Kika Tiengo Arquitetura, Jonathas Matarelli Miranda, do Coletivo Aizó, Renata Florenzano Interiores, Alexandre Squassoni, da Squassoni arquitetura e interiores, Studio Matheus Lima, Gregory Copello Arquitetura, Jessica Martins, da Buriti arquitetura, Larissa Lima Arquitetura e Henrique Freneda.

E não são apenas profissionais de São Paulo que figuram no elenco. Quem visitar a CASACOR vai ver de perto o “jeitinho carioca” do trio formado por Rodrigo Beze e os irmãos Carlos e Caio Carvalho, do Studio Roca. A dupla Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz, da Intown Arquitetura, e Bruno Carvalho, da BC Arquitetura, completam a lista.

Fernanda Lopes Gomes Rubatino, da Rubatino Arquitetura vem direto de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para apresentar seu ambiente na mostra Paulistana. Da Bahia, Thiago Manarelli e Ana Paula Guimarães, da Manarelli Guimarães Arquitetura, e Luciana Paraíso se juntam ao elenco, que traz ainda Josemar Costa Júnior e André Azevedo, do Studio Costa + Azevedo, de Pernambuco e Tufi Mousse, de Joinville, Santa Catarina.

A estreia da CASACOR São Paulo está prevista para o segundo semestre deste ano e a mostra deve acontecer de setembro a novembro. O local de exibição estará preparado para obedecer aos protocolos sanitários e garantir a integridade física de todos nesse período de pandemia, seja durante a obra, a montagem, a visitação e a desmontagem do evento. Além disso, a mostra oferece ainda a visitação digital, uma experiência completa e imersiva no universo de CASACOR, que poderá ser acessada no site oficial.

Website: http://casacor.com.br