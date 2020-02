3° BPM apreende mais uma arma de fogo na cidade de Ribeirópolis

Na tarde do dia 02/02/2020 (Domingo) as equipes da terceira companhia, sediada em Ribeirópolis, enquanto realizavam intensificação do policiamento nos povoados da cidade, efetivou a prisão em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo, do Sr J.C.S . 33 anos.

O flagrante ocorreu em um estabelecimento comercial situado no Povoado Riachinho, durante a realização de busca pessoal dos frequentadores.

Com o suspeito foi encontrado um revólver calibre .38′ carregado com (06) seis munições e uma cartucheira com o mesmo número de munições, todas intactas.

O indivíduo possuía antecedentes criminais, pois havia sido indiciado por receptação.

Sendo assim, as equipes se deslocaram a Delegacia Plantonista de Itabaiana para autuação do suspeito.

Fonte: 3° BPM