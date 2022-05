Boom Trap aposta no drill, novo estilo de RAP que tem conquistado fãs no Brasil

Com o sucesso de sua última edição, que aconteceu no dia 20/04 no Sonora Garden, com mais de 12 horas de som, 13 DJs, 5 atrações e um público de 3.400 pessoas, a Boom Trap, evento que une RAP, trap, funk, grime e drill, agitou a noite de São Paulo. Nomes como Brime, BK, MC Dricka, Vulgo FK e DJ GM fizeram parte do line up do evento, e mostraram a força com que os ritmos vêm crescendo cada vez mais na cena.

A curadoria musical consiste no elo dos elementos musicais urbanos. “Rola uma identificação muito grande entre a construção do Label Boom Trap com a visão que os artistas tais como BK, Dricka e principalmente o Brime que entrega um disco autêntico que marca evolução da inserção, o ápice, da influência do grime, estilo de rap Inglês, no hip-hop nacional brasileiro”, destaca Felipe Lacine, dono do evento.

Disco que busca, na verdade, um passo mais profundo para a criação de uma identidade nacional a partir de um ritmo europeu, também foi alvo dos holofotes no evento, o rapper carioca BK, apresentou seu novo EP “Cidade do Pecado” com faixas que refletem e abordam como as metrópoles são soberanas aos indivíduos, trazendo as situações mais nuas e cruas possíveis a respeito dos efeitos que elas causam nas pessoas.

“Na ‘Cidade do Pecado’ uns se libertam, outros não. A gente passa a ter ciência de como vivemos, mas acabamos voltando para o ponto de partida. Às vezes por prazer, às vezes por não conseguir sair, no fim, a Cidade do Pecado se torna um looping eterno”, segundo BK.

“Devido à pandemia, as músicas rodaram apenas nas plataformas digitais e poder se apresentar só depois da pandemia foi intrigante, mas ver todo mundo pulando e cantando as músicas, todos os amigos no palco, foi a recompensa mais doida que podíamos ter”, detalha Febem.

O rapper Major RD, vem se destacando no cenário urbano, traz em seu último álbum muitas influências de drill, estilo musical que surgiu em Chicago, há cerca de dez anos, como um desdobramento do trap, estilo de RAP que hoje é o mais escutado no mundo.

Marcado pelo clima sinistro e pelos graves que deslizam e oscilam, o drill incorpora esteticamente a violência explícita, algo que está no universo do rapper carioca. Ele canta visões e histórias vivenciadas no seu dia a dia em suas músicas.

“Importante os produtores estarem atentos com o mercado e prontos para se adaptar ao novo, a Boom Trap vem na contramão do cenário abrindo espaço para as novas tendências e artistas. O público teve um hiato muito grande no período pandêmico, não querem mais do mesmo e sim novas experiências, estamos falando de toda uma nova geração”, afirma Lacine, dono do evento.

Dia 14 de maio acontecerá a 6°edição da Boom Trap, com participação do Major RD no Lions Nightclub balada que se tornou o ponto de encontro dos fãs do RAP e do trap no centro de São Paulo. No mesmo dia, os DJ Iamlopess, Maestro, Heron Love (Tropkillaz) Th4ys B2b Mu540 (Batekoo), conhecidos por misturar sequências de funk e RAP, dão o tom da pista.

Serviço Boom Trap

Instagram: @_boomtrap

Local: Lions Nightclub

Endereço: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 277- Centro, São Paulo – SP

Preço: O valor da entrada varia de acordo com o evento

Link Sympla: https://www.sympla.com.br/boom-trap-apresenta-major-rd—-neste-sabado-145-23h30-no-lions-nightclub__1574515