Cirion Technologies apresenta seu novo produto Bare Metal Cloud

A Cirion Technologies, provedora de infraestrutura digital e tecnologia, está expandindo sua infraestrutura tecnológica no Brasil com o lançamento do seu novo produto Bare Metal Cloud, recurso que possibilita que qualquer cliente da plataforma possa fazer a alocação de um servidor único (dedicado), proporcionando latência mínima, velocidade de provisionamento, autonomia de uso e de gestão.

Esta tecnologia estará disponível, inicialmente, para clientes da Cirion em todo o Brasil com necessidades computacionais em São Paulo a partir de março, e em Fortaleza (CE) e região Nordeste, a partir de abril.

“O Bare Metal Cloud é um serviço que oferece capacidade computacional automatizada, localizada próxima aos grandes centros, para que as suas soluções usufruam de baixíssima latência. Além disso, a solução permite absoluta agilidade, por estar pronta para o uso”, comenta Rodrigo Oliveira, Diretor de Data Center, Cloud & Security da Cirion no Brasil.

Outros benefícios que podem ser destacados:

Controle remoto do equipamento,

Exclusividade total do recurso dedicado ao cliente,

Velocidade de provisionamento,

Flexibilidade para configurar,

Possibilidade de integração com sistemas legados,

Segurança, proporcionada pelos Data Centers da Cirion, que contam com os mais altos estândares de certificações internacionais, inclusive Tier III do Uptime Institute.

Com Bare Metal Cloud, a Cirion traz maior agilidade de nuvem para a infraestrutura computacional por meio de um recurso avançado “como serviço”.

Segundo a consultora IDC, o consumo de nuvem pelo segmento de Telecom deve crescer em média 32,2% em IaaS (Infraestrutura como Serviço), nos próximos 5 anos, e além disso, a virtualização das redes de telecomunicações é uma das principais tendências apontadas neste ano para o Brasil.

A Cirion ampliará este serviço no Brasil e na América Latina, ao longo de 2023, com o objetivo de oferecer capacidade computacional em diversas regiões com mínima latência, integradas em zonas.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma provedora líder de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação, e colaboração com o objetivo de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. A Cirion atende a mais de 6.400 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região América Latina.