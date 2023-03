Negócios digitais: segmento tem expectativas positivas

Os negócios digitais são empresas que usam a tecnologia digital para oferecer serviços e produtos. Estas empresas podem usar dispositivos eletrônicos, como computadores, smartphones e tablets para interagir com seus clientes. Alguns exemplos de negócios digitais são lojas de comércio eletrônico.

A nível global, a modalidade deve crescer 55,3% nos próximos dois anos, segundo uma projeção do relatório Global Payments Report, divulgado pela Worldpay from FIS. No Brasil, o e-commerce deve crescer 95% até 2025. Além do comércio eletrônico, fazem parte dos negócios digitais as plataformas de mídia social, serviços de streaming de vídeo, entre outras.

Rogerio Gomes, sócio-administrador da WRG Marketing, vê o aumento do número de empresas que estão entrando na internet para vender produtos e serviços como uma oportunidade e um sinal de crescimento no mercado virtual.

“Fomos forçados a ficar em casa ao longo da pandemia de Covid-19 quando, por vezes, a internet foi a válvula de escape para se divertir, buscar informações e adquirir produtos ou serviços”, afirma. Em 2020, sete a cada (70%) brasileiros afirmaram que iriam intensificar as compras por meio de sites e aplicativos mesmo após a quarentena, conforme uma pesquisa realizada pela SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo).

“O fenômeno afetou todos que usam as redes no dia a dia para encontrar respostas para as mais diversas dúvidas Como resultado, muitos que já estavam no mundo digital viram seus negócios crescerem em um ritmo acelerado e isso trouxe ainda mais atenção do empresário para os canais digitais”, complementa.

De acordo uma análise da Visa Consulting & Analytics, cerca de 70 mil empresas entraram para o e-commerce desde o início da pandemia. Diante disso, prossegue, muitos que consideravam o caminho digital como uma opção, agora entendem que esse é o único meio para continuar indo atrás do cliente, que a cada dia está mais conectado e informado.

Estratégias e ferramentas são uma opção

“O futuro já chegou e, independentemente da empresa ou tipo de serviço, o cliente em potencial já está nas redes. Então, para o dono do negócio, o maior desafio está em vencer a resistência em querer ficar apenas no mundo off-line, pois a tendência será de cada vez mais pessoas adquirindo bens, produtos e serviços via web, e cada vez menos via canais tradicionais, pelo simples fato da facilidade”, explica Gomes.

Ele destaca que a nova geração não sai de aplicativos como TikTok e Instagram. Com efeito, há mais de 150 milhões de usuários das redes no país, de acordo com informações divulgadas pela CupomValido.com.br em 2021, com base em dados da Hootsuite e WeAreSocial. A taxa de usuários pelo total de habitantes foi de 70,3% – um dos maiores dentre todos os países.

O levantamento também indica que o Brasil é o terceiro país em que os usuários gastam mais tempo por dia nas redes sociais (3h42), atrás apenas das Filipinas (4h15) e Colômbia (3h45). “Então, mesmo que você não monte um site para o seu negócio hoje, ao menos, procure pelo seu produto ou serviço nestas redes, e passe a ver o que os concorrentes estão fazendo”, sugere Gomes. “Assim, quem sabe, você também pode entrar nessa e dar os primeiros passos no mundo digital”, afirma.

Para o sócio-administrador da WRG Marketing, o importante é fazer algo. “Ficar parado pensando se este é, ou não, o melhor momento de colocar sua empresa no digital, só fará você ficar para trás no mundo dos negócios. Então, minha mensagem é: ‘esteja sempre onde seu cliente estiver’. É isso que vai garantir sua sobrevivência no futuro, cada vez mais digital”, diz ele.

Quais as tendências para 2023?

Para Gomes, o cenário de digitalização traz várias implicações para as empresas do país que atuam no ambiente on-line. Ele destaca quatro tendências nos tópicos a seguir:

1 – Demanda crescente por serviços. Com mais empresas buscando estabelecer uma presença on-line, há uma demanda crescente por serviços de criação de sites. Isso gera oportunidades de negócio para o setor.

2 – A necessidade de diferenciação. Com o aumento de sites e lojas virtuais, torna-se ainda mais crucial para as empresas se diferenciarem no mercado. Agora, é preciso trabalhar cada vez mais próximo do cliente para criar experiências únicas e memoráveis que atendam às suas necessidades e objetivos de negócio.

3 – Otimização para dispositivos móveis. A prevalência de smartphones e tablets só aumenta. Por isso, é importante garantir que os sites sejam otimizados para uma ampla variedade de dispositivos e tamanhos de tela.

4 – Marketing digital e SEO. Com o aumento de novos sites, aumenta também a demanda para otimizar e posicionar estes sites nas buscas (SEO). Isso gera oportunidades para profissionais de criação de sites expandirem seus serviços e trabalharem em conjunto com especialistas e agências de SEO para ajudar os clientes a alcançar seus objetivos nas buscas orgânicas.

“Em resumo, o aumento do número de negócios e empresas entrando na internet para vender produtos e serviços é uma oportunidade para criação de sites profissionais expandirem seus negócios, aprimorarem suas habilidades e ajudarem as empresas dos mais diversos segmentos, como aula de circo em São Paulo, site para comprar fraldas descartáveis ou advogado para nome negativado indevidamente, a terem sucesso no mercado online cada vez mais competitivo”, afirma.

