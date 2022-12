Décimo terceiro salário pode ser um aliado para novas conquistas

Além das festividades de Natal e Réveillon, o fim de ano é aguardado por trabalhadores que recebem o 13º salário. A gratificação, instituída em 1962, equivale a 1/12 da remuneração por mês trabalhado e, na prática, consiste em um salário extra que pode ajudar a equilibrar o orçamento anual.

Para utilizar esse dinheiro adicional como uma forma de investimento e aproveitá-lo a longo prazo, uma opção é um consórcio. Por se tratar de uma modalidade financeira sem necessidade de entrada, o consórcio é uma forma planejada de se investir na aquisição de um bem ou serviço sem se descapitalizar.

“A modalidade permite que o consumidor realize um investimento adequado à sua realidade orçamentária”, afirma José Climério Silva Souza, Diretor Executivo da Bancorbrás Consórcios. “É um planejamento financeiro e uma possibilidade de aplicar em um bem sem prejudicar o orçamento familiar. Pode ser para aquisição e um imóvel, para um automóvel novo ou até mesmo para a contratação de serviços”.

Além disso, defende José Climério, é uma forma de fazer um bom uso do dinheiro: “É uma alternativa para não se cair na tentação de gastar todo o 13º salário durante o período de festas – que aquece o comércio – e as viagens de férias – ou com as promoções da Black Friday e se programar para o longo prazo. Não é porque você vai receber a mais que deve gastar em dobro, pois esse dinheiro pode fazer falta no futuro”, alerta.

Portfólio amplo

José Climério explica que o consórcio possui diversas modalidades que atendem às necessidades de cada cliente, possibilitando ao consorciado se programar financeiramente para comprar o desejado automóvel novo ou usado, realizar uma viagem ou adquirir um imóvel próprio, por exemplo, tudo isso sem pagar juros.