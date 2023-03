Especialista auxilia no uso do ar-condicionado certo

O modelo de ar-condicionado Multi Split é um tipo de sistema que permite conectar diversas unidades evaporadoras em uma única condensadora, que fica do lado de fora do ambiente. Dentre as suas principais vantagens em relação aos sistemas convencionais estão a economia de espaço e a possibilidade de ter diversos tipos de unidades internas.

Assim como os demais equipamentos de ar-condicionado, o sistema Multi Split proporciona uma redução de economia considerável quando utilizado. No entanto, a economia de energia dependerá de fatores como modelo específico do Multi Split, a capacidade de refrigeração necessária, a forma como o sistema é utilizado, a temperatura externa e eficiência energética dos demais equipamentos eletrônicos utilizados no ambiente.

“A principal vantagem do Multi Split é contar com diversas unidades evaporadoras para diferentes cômodos, sem precisar instalar diversas condensadoras externas, economizando espaço, aumentando a possibilidade de soluções para cada projeto e tornando a instalação e a manutenção mais simples e econômica”, explica Bruno Cezar Furlin, coordenador de projetos e aplicação da Fujitsu General do Brasil, multinacional japonesa de ar-condicionado que está no país há mais de 42 anos.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

O especialista ainda explica que o custo da energia elétrica varia de região para região do país. “Por isso é importante avaliar cada projeto considerando características específicas do sistema utilizado, região de aplicação, carga térmica, necessidade de controle de temperatura e umidade, as distâncias entre unidade externa e interna e demais condições do ambiente onde será instalado. Dessa forma será possível atingir uma grande economia de energia sem abrir mão do conforto.”

Cuidados na hora da instalação e da manutenção

Os cuidados com o ar-condicionado Multi Split são semelhantes aos que devemos tomar com os equipamentos convencionais. No entanto, existem algumas particularidades que devem ser levadas em consideração, especialmente por ser um sistema composto por diversas unidades internas e uma unidade externa.

As unidades devem ser limpas regularmente, com remoção de poeira e outras sujeiras acumuladas. Além disso é importante manter limpo também o condensador externo, removendo folhas e outros detritos. “Sempre importante observar se há sinais de vazamento, congelamento de linhas, danos ou desgastes nos tubos que conectam o sistema de tubulação externa”, explica o coordenador de projetos.

Outro ponto importante é realizar a manutenção e limpeza do equipamento, ficando sempre atento as alterações no nível de ruído, na eficiência, na climatização do ambiente, pois ao sofrer alterações o equipamento pode estar necessitando de uma revisão geral, garantindo assim a eficiência do sistema e conforto aos usuários.

“A manutenção preventiva regular precisa ser realizada assim para aumentar a durabilidade do produto, a economia de energia e conforto que o equipamento pode proporcionar. Outra dica importante é escolher um modelo com capacidade adequada para os ambientes que serão climatizados, garantindo assim um desempenho eficiente, evitando problemas como e gastos excessivos de energia e desgaste prematuro dos componentes”, finaliza Bruno Furlin.