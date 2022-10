Fluxo de passageiros em rodoviárias deve aumentar nos próximos feriados

De acordo com estimativa da Abrati, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, representante das empresas de ônibus rodoviários interestaduais do Brasil, o fluxo de passageiros nas rodoviárias deve ser superior que no último ano, nos próximos feriados. Para essas ocasiões, a compra antecipada das passagens pode resultar em garantia de lugar, melhores poltronas e viagens mais baratas.

O ano de 2022 ainda terá dois feriados em dias úteis, que podem ser a oportunidade para muita gente viajar a lazer ou em visita a familiares. A Abrati credita o aumento na procura pelo serviço de transporte rodoviário de passageiros ao avanço da vacinação e à retomada do turismo doméstico pós-pandemia, além do fato de muitos passageiros estarem migrando para os ônibus na hora de viajar, por conta do alto custo das passagens aéreas e preços dos combustíveis.

Nos feriados do início do ano, a Abrati e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) registraram crescimento de cerca de 32% no fluxo em relação ao mesmo período do ano anterior, o que representa aproximadamente 1 milhão de passageiros a mais.

Segundo o CEO da Expresso Princesa dos Campos (EPC), empresa paranaense que atua no segmento do transporte de passageiros e encomendas, Gilson Barreto, há a expectativa de aumento na procura por passagens em vários períodos do ano, isso porque a empresa já registrou um aumento de 40% no fluxo de passageiros em um feriado prolongado deste ano, a Páscoa.

“Estamos programando a adequação de frotas nas datas com maior demanda, nos preparando para atender todo o público, porque, como visto nos dados, espera-se que haja um fluxo alto de passageiros nas rodoviárias nessas datas”, complementa.

Barreto comenta ainda que os destinos mais buscados, de acordo com análise da empresa, nos últimos meses foram Foz do Iguaçu, Curitiba, São Paulo, Guaíra, Ponta Grossa, Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão e Barracão, fronteira com a Argentina.

Para se antecipar diante do fluxo de pessoas previsto para as datas comemorativas, Felipe Gulin, CEO do marketplace de passagens rodoviárias e plataforma de gestão Embarca, recomenda a compra com antecedência. “No caso de uma viagem programada para dias comuns, 8 a 15 dias de antecipação podem ser suficientes para garantir bons lugares e descontos. Mas para os feriados prolongados, o ideal é realizar a compra com 30 dias de antecedência”, orienta.

Sobre

A Expresso Princesa dos Campos (EPC) é uma empresa paranaense com mais de 87 anos de história que atua nos segmentos de transporte de passageiros e encomendas. Atualmente, a Companhia conta com 1.100 colaboradores e sua frota é composta por mais de 800 veículos que atendem todas as suas operações. Transporta anualmente 5 milhões de passageiros e realiza 1,5 milhão de entregas.

A Embarca é uma empresa de tecnologia especializada em desenvolver soluções para mobilidade em plataformas digitais, com o propósito de conectar origens a destinos no mundo. Criada em 2021, a companhia oferece diversas soluções digitais com foco na mobilidade do usuário, entre elas a plataforma Embarca, que conecta clientes, operadores e motoristas; o marketplace para venda de passagens; o aplicativo desenvolvido para auxiliar motoristas; e sistema para gestão de encomendas.