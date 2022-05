Indústria de Máquinas e Equipamentos tem previsão de crescimento

O ano de 2021 foi marcado pela recuperação do setor industrial e, quando os negócios começaram a se equilibrar, a demanda pela indústria de máquinas e equipamentos aumentou, superando as expectativas para o período. A ABIMAQ estima que esse segmento continue crescendo cerca de 4% em 2022.

Isso se dá muito porque os empresários precisaram pensar em estratégias disruptivas para lidar com o prejuízo causado durante o início da pandemia, então investiram em novos recursos e equipamentos.

Para se ter uma ideia, ainda segundo a ABIMAQ, as vendas de máquinas agrícolas cresceram 44%, enquanto as de máquinas rodoviárias e de construção aumentaram 72% em 2021.

O aumento da indústria de máquinas e equipamentos foi tanto nacional, quanto internacional. Para a economia brasileira, os benefícios são inúmeros, entre eles a geração de empregos. Segundo dados do Observatório Fiesc, o segmento aumentou a quantidade de pessoas empregadas em 13,4% em 2021.

Aumento da Exportação

Segundo Aloisio Arbegaus, Diretor Comercial da Teclógica, o setor industrial de máquinas e equipamentos foi muito beneficiado pela valorização do dólar, que tornou os bens importados mais caros e, com isso, abriu oportunidades para as indústrias brasileiras.

Este cenário contribuiu também para o aumento da exportação de maquinários nacionais para outros países. Outro fator que beneficiou a exportação foi o surgimento das vacinas contra a covid-19, que permitiram abertura das fronteiras de diversos países e liberação de viagens e transações internacionais.

Segundo dados, as exportações cresceram de 34,2%, chegando a US$ 9,37 bilhões em 2021, e as importações chegaram a US$ 21,16 bilhões, com alta de 23,4%

Investimento em modernização tecnológica

Os desafios da indústria são inevitáveis: competitividade, falta de insumos, consumidores cada dia mais exigentes e prazos apertados. Para garantir a escalabilidade da fábrica neste cenário de crescimento, é fundamental inovar em investimentos.

Em entrevista, o presidente executivo da ABIMAQ, José Velloso, afirmou que serão investidos cerca de R$ 15,45 bilhões na indústria de máquinas e equipamentos brasileira e, deste valor, 38,2% será destinado à modernização tecnológica.

Segundo Aloisio, a tecnologia possui diversos recursos para atender as mais variadas demandas presentes no setor industrial. “No mercado existem soluções para atender diversas demandas e por isso o primeiro passo é compreender qual a necessidade da sua empresa”.

“O Machine Learning, os sistemas MES e APS são alguns exemplos de tecnologias que existem para facilitar a rotina das indústrias. Mas a lista é gigantesca”, finaliza.

*Assinado por: Aloisio Arbegaus, Diretor Comercial da Teclógica, empresa de tecnologia parceira da Dassault Systèmes