Indústria de alimentos com Selo Kosher aumenta no país

Os últimos anos mostraram ao mundo novas tendências dentro da produção de alimentos. Algumas continuam com pouca visibilidade, como a indústria Kosher. No início, os insumos e ingredientes utilizados dentro da tradição judaica ortodoxa eram feitos por motivos unicamente religiosos. Mas, com o passar do tempo, se tornaram uma tendência que ascende a cada dia no comércio internacional, já que estão ligados a um forte controle de qualidade, alimentação saudável e, principalmente, por ser o portão de ouro para o acesso a diversos mercados ao redor do globo.

O consumo de produtos com o Selo Kosher, nos dias de hoje, não se limita apenas à tradicional comunidade judaica mundial. Pessoas de diferentes países estão ligadas ao que essa indústria pode oferecer. Esses alimentos passam por um rigoroso controle de qualidade e são considerados puros e éticos, pois o detalhado e minucioso processo de liberação do documento só é feito com a total colaboração e transparência das empresas pretendentes, além da avaliação de um rabino ortodoxo em toda cadeia produtiva do produto a ser certificado.

No Brasil, muitos produtos de fabricação nacional buscaram a certificação para também atender a esse público em específico, e entre eles está A Tal da Castanha, marca que produz e comercializa bebidas vegetais. A empresa estima que a certificação Kosher seja capaz de expandir e incrementar seu market share, com uma maior aceitação do produto no mercado nacional.

“O mercado consumidor que está à procura de uma alimentação mais saudável, sabe o que significa o Selo Kosher em um produto. Tenho certeza que essa tendência vai crescer ainda mais nos próximos anos”, aponta Rodrigo Carvalho, um dos sócios da A Tal da Castanha.

Adotar a certificação Kosher é uma estratégia de potencialização de vendas e permite que as empresas abracem as oportunidades oferecidas no mercado. Atualmente, a marca possui a certificação em alguns produtos. Para mais informações, basta acessar: https://www.positivemarket.com.br/