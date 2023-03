MIR4 atualiza o Confronto de Sabuk para determinar o clã mais poderoso

O exitoso MMORPG MIR4 da Wemade atualizou nesta terça-feira (21 de março) o Confronto de Sabuk, uma batalha clã contra clã no estilo Cerco do castelo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005471/pt/

MIR4 atualiza o Confronto de Sabuk, um conteúdo no estilo torneio Cerco do castelo que determinará o clã do Imperador, em 21 de março (créditos: Wemade) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“Confronto de Sabuk” é um conteúdo onde os clãs do Rei de todos os servidores em cada região se reúnem no Servidor da Dominação e lutam para se tornar o clã do Imperador. Apenas os clãs do Rei do Castelo Bicheon podem participar. O clã vencedor se converte no clã do Imperador, que pode coletar impostos dos Reis de todos os servidores em cada região, ajustar as taxas de impostos individuais por servidor e receber autoridade para administrar o território do Castelo Sabuk.

A primeira rodada começa no dia 26 de março às 22h (horário local de divulgação) e uma nova rodada será realizada toda semana em um total de três em três semanas. Na primeira rodada, um total de 16 clãs lutam para capturar um dos oito monólitos colocados em oito áreas e os oito clãs vencedores avançam para a próxima rodada. Na segunda rodada, quatro dos oito clãs avançam para a próxima rodada. E dos quatro clãs da rodada final, o único clã que consegue capturar o monólito se torna o clã do Imperador.

O clã vencedor recebe 50 mil cobres de clã como recompensa. O chefe do clã vencedor torna-se o Imperador e recebe autoridade para nomear cargos, ajustar taxas de impostos, conceder prêmios e muito mais. O Imperador também recebe uma montaria exclusiva do Imperador, o Corcel de Sabuk.

Além disso, para celebrar a nomeação de um novo Imperador, todos os usuários em cada servidor recebem o “Presente Real Comum do Imperador de Sabuk” um dia após o término da terceira rodada. O presente contém vários itens, como “Óleo de Dragão da Bênção Épico”, “Baú de Aço de Dragão Raro” e muito mais.

O MIR4 está realizando dois eventos de presença para comemorar a atualização do Confronto de Sabuk. Primeiro, o evento “Presença de Apoio de 7 Dias do Confronto de Sabuk de Sortitude” dará aos usuários uma Caixa de Poções de Luckster – de Rara a Lendária – contendo poções de aumento até 3 de abril. Além disso, de 27 de março a 17 de abril, a “Pedra de Aprimoramento de Artefato de Dragão do Dragão Divino Épico”, a “Caixa de Pedaço Místico Rara” e mais itens necessários para o crescimento podem ser obtidos no evento “Presença de 14 Dias da Era da Guerra”.

Os eventos “Presença de 14 Dias da Escuridão” e “Bênção do Dragão Divino” serão realizados até 3 de abril para comemorar a atualização de uma nova classe: Soturna.

Da minha batalhaànossa guerra! Mais informações sobre o MIR4 no seu site oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005471/pt/

Contato:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Jennifer Jung, gerente de RP

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE