Mary Kay destaca a importância da liderança das mulheres e do envolvimento do setor privado na conservação na Cúpula Mundial dos Oceanos 2023 organizada pela Economist Impact

Mary Kay Inc., uma defensora global da sustentabilidade corporativa e signatária dos Princípios do Oceano Sustentável do Pacto Global da ONU, continua a desempenhar um importante papel na conservação dos oceanos. Em fevereiro, a marca de beleza lançou uma plataforma inovadora e fácil de usar que oferece orientação valiosa, ferramentas de apoioàdecisões e conhecimento prático para profissionais do setor marinho. Após o anúncio, a Mary Kay participou recentemente da 10a edição da Cúpula Mundial dos Oceanos e da Expo 2023 em Lisboa, Portugal, organizadas pela Economist Impact.

Sandra Silva, Mary Kay Portugal's General Manager participates on a panel on the topic of "Putting Coral Reef Restoration at the Heart of Ocean Conservation Action" at the World Ocean Summit in Lisbon, Portugal (Credit: Mary Kay Inc.).

A Cúpula Mundial dos Oceanos é um evento anual que reúne o maior grupo representativo da comunidade dos oceanos, desde o setor de negócios e financeiro até governos, formuladores de políticas nacionais e internacionais, sociedade civil e o meio acadêmico. Mais de 1.500 participantes de mais de 100 países participaram da conferência de três dias, onde 188 oradores abordaram alguns dos desafios mais urgentes que os oceanos enfrentam, como as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição.

A gerente geral da Mary Kay Portugal, Sandra Silva, foi uma das ilustres panelistas na discussão “Putting Coral Reef Restoration at the Heart of Ocean Conservation Action” (Colocando a restauração dos recifes de coral no centro da ação de conservação dos oceanos) da conferência, onde ela se reuniu a outros oradores notáveis como Yabanex Batista, do Fundo Global para Recifes de Coral (Nações Unidas), Tom Moore, da Universidade de Ciência e Tecnologia King Abdullah (Arábia Saudita), e Deborah Brosnan, da Deborah Brosnan & Associates.

Silva enfatizou a importância da conservação dos oceanos, afirmando que: “O oceano é essencial para os meios de subsistência de bilhões de pessoas, e todos temos um papel a desempenhar na conservação dos oceanos e na economia sustentável dos oceanos. A Mary Kay apoia a capacitação das mulheres em todos os aspectos da vida e dos negócios, incluindo na saúde de nosso planeta”.

Martin Koehring, diretor da Iniciativa Mundial dos Oceanos da Economist Impact, afirmou: “Aproveitar esse momento da ação dos oceanos, incluindo por meio de nossa conferência e publicações, é essencial. Este ano, a conferência contribuiu para fomentar o progresso ao apresentar sessões intersetoriais para aproveitar sinergias e encorajar a participação intersetorial. A participação da Mary Kay na Cúpula Mundial dos Oceanos e na Expo 2023 demonstra seu compromisso contínuo com a conservação dos oceanos e sua dedicaçãoàcriação de um futuro sustentável para todos”.

A Iniciativa Mundial dos Oceanos transforma o momento e o ponto de foco da Cúpula Mundial dos Oceanos em um programa durante todo o ano no oceano que potencializa todos os recursos da Economist Impact ao combinar a ingenuidade de um grupo de reflexão com a criatividade de uma marca de mídia para atrair a participação de um público globalmente influente. A Iniciativa Mundial dos Oceanos procura esclarecer, motivar e cultivar uma melhor colaboração entre empresas, formuladores de políticas, investidores, cientistas e ONGs para buscar soluções para os desafios e oportunidades mais urgentes dos oceanos.

A Mary Kay trabalha para aprimorar a saúde dos oceanos e a conscientização sobre os recifes de corais por meio desta parceria com a The Nature Conservancy por mais de 32 anos. Um dos projetos que a Mary Kay apoia é chamado de “Super Reefs” que identifica, protege e desenvolve uma rede global de recifes de corais altamente resilientes que podem sobreviver em um oceano em aquecimento.

“A equipe Super Reefs reúne governos e comunidades com especialistas em ciência dos oceanos, conservação e gestão da Woods Hole Oceanographic Institution, Stanford University e The Nature Conservancy, juntamente com o apoio do setor privado da Mary Kay neste momento crucial da história dos recifes de corais”, disse a Dra. Elizabeth McLeod com a The Nature Conservancy.

O CEO Water Mandate é uma iniciativa do Pacto Global da ONU que mobiliza líderes de negócios em água, saneamento e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. (A Mary Kay é uma signatária e se uniu em fevereiro de 2021).

Os Princípios Sustentáveis do Oceano, estabelecidos em consultoria com mais de 300 partes interessadas, oferecem uma estrutura para práticas comerciais responsáveis entre setores e áreas geográficas. Baseiam-se e complementam os Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combateàcorrupção. (A Mary Kay é uma signatária e se uniu em fevereiro de 2021).

O oceano tem um papel fundamental a desempenhar na transição para uma economia líquida zero, resiliente e equitativa e no cumprimento de toda a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A comunidade empresarial global tem uma responsabilidade compartilhada em tomar as medidas necessárias para garantir um oceano saudável. (A Mary Kay é um membro e se uniu em agosto de 2022).

