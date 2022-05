Movimentação no mercado imobiliário: um dos maiores galpões do RJ é locado

Após dois anos atípicos no mercado imobiliário, devido a pandemia da Covid-19, o setor caminha a passos largos para a retomada da economia. Na cidade do Rio de Janeiro, onde o metro quadrado sempre foi destaque positivo nacional, a locação de galpões logísticos de alto padrão da cidade fechou 2021 com uma absorção líquida de 85.574 m² em dezembro, o melhor desempenho do ano, segundo informações da consultora estrangeira Cushman & Wakefield.

Seguindo essa linha exponencial de crescimento e valorização do mercado imobiliário, em 2022 um dos maiores galpões de RJ acaba de ser locado pela EREA. O Galpão 1 do CL Duque, propriedade do fundo Ourinvest foi alugado em contrato de 10 anos, para empresas do Grupo O Amigão (grupo varejista de utilidades do lar no estado do Rio de Janeiro) e American Pet (empresa varejista do ramo pet).

A transação representa a locação de 50.000 metros quadrados de área, rendendo aluguel equivalente a R$ 600 mil por mês pelo período de 120 meses, para dois locatários. Durante o período total da locação, o negócio irá render o montante de R$ 72 milhões.

Com os contratos, o galpão está 100% locado e será ocupado após período de adaptação por parte do locador. Serão construídas 17 novas docas com niveladoras, realizada a conversão de nove docas tipo siderem docas padrão com niveladoras, acréscimo de 201,92m2 de marquise e a construção de dois sanitários adicionais.

Após o período de carência e implementação das obras de adaptação, com a receita contratada de aluguéis, estima-se que o fundo proprietário do galpão terá um acréscimo de aproximadamente 74% em suas receitas em relação ao que é recebido atualmente.

‘’Esse novo contrato só confirma o nosso comprometimento com nossos clientes e o mercado em oferecer as melhores soluções para as mais diversas necessidades e desafios que chegam até nós. A nossa equipe multidisciplinar trabalha de modo exclusivo e personalizado para que assim os melhores resultados cheguem de forma rápida e eficiente”, afirma Gustavo Ramaldes, sócio-diretor comercial da EREA.