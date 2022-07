Nova CNH pretende combater fraudes e ampliar o uso da CNH Digital

A nova versão da Carteira Nacional de Motorista (CNH), começou a ser emitida desde primeiro de junho de 2022, data que entrou em vigor. A partir deste marco, os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) precisam estar aptos a expedir a nova CNH.

Embora o documento já esteja válido para aqueles que renovaram ou emitiram a primeira ou segunda via da habilitação a partir da data vigente, os condutores que expediram a Carteira até o dia 31 de maio de 2022 não serão afetados ou obrigados a aderirem à novidade, portanto, a transição para a Nova CNH será feita de forma gradual.

As atualizações recém-chegadas atendem aos requisitos internacionais de identificação, para que condutores brasileiros em solo estrangeiro possam ser facilmente identificados, além de que a nova versão traz traduções para as línguas espanhola e inglesa e possui código internacional, o mesmo usado em passaportes. O combate à fraude foi um dos alvos da Nova CNH, contando com inúmeras alterações gráficas, semelhantes às feitas com notas de dinheiro, a fim de dificultar possíveis falsificações. O documento também identificará permissões para dirigir, através das letras “P”, provisória, e “D” definitiva.

Junto às últimas mudanças, a partir de agora o condutor que está em processo de aquisição da Nova CNH poderá optar por qual formato deseja adquirir o documento, seja ele físico, digital ou ambos. A versão digital é encontrada no aplicativo gratuito Carteira Digital de Trânsito (CDT) disponível nas lojas dos sistemas iOS e Android. É válido ressaltar que a Carteira Digital de Trânsito possui os mesmos dados e efeitos da CNH física e pode ser apresentada offline, ou seja, não é necessário acesso à internet para consultá-la, apenas para cadastrá-la.

Para efetuar o cadastro da versão digital da habilitação, basta acessar o QR Code presente no verso do documento físico ou solicitar diretamente no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, sem precisar comparecer ao Detran.

Atualmente, a CNH Digital conta com mais de 35 milhões de condutores cadastrados e pode ter um crescimento significativo com a Nova CNH, pois, segundo Ana Cecília, Gerente Comercial do SuperPrático, “enquanto a Nova CNH traz elementos gráficos que dificultam fraudes e falsificações no documento físico, a CNH Digital permite que o condutor tenha seu documento no seu smatphone e conte com mais dispositivos de segurança, já que para acessar o documento é necessário ser o portador titular da habilitação”.

A validade da Carteira e sua realização não sofreram alterações. Para realizar a expedição do documento, é necessário passar pelos exames médico e psicotécnico, realizado pelo Detran local, seguido das etapas teórica e prática de direção, ambos certificados pelo SuperPrático, um produto Vsoft.