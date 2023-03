Programas de estágio beneficiam estudantes e empresas

Segundo dados de um recente levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, divulgado em agosto do ano passado, existiam no Brasil 707.903 estagiários em 2021, ou seja, cerca de 25% dos estudantes acima de 16 anos no país.

O estudo, realizado de acordo com os dados da PNAD contínua, revela outro dado importante: 40% desses alunos pertenciam às classes D e E, com renda de até R$ 3.000,00 por mês, o que evidencia que, muito além de ser um modelo que prepara o estudante para o mercado de trabalho, essa também é uma forma que garante sustento a um grande número de famílias no Brasil.

Além de beneficiar os jovens, o programa de estágio também traz vantagens para as empresas, que podem capacitar e treinar futuros profissionais de acordo com as necessidades específicas do seu negócio. Para o Adm. Alberto Whitaker, presidente do Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA-SP, autarquia federal responsável por registrar e fiscalizar as empresas e os profissionais da área da administração, é muito importante que a sociedade tenha consciência da importância dos processos de estágio na vida dos estudantes.

Ele conta que o CRA-SP, com o objetivo de estreitar relações com o CIEE, firmou recentemente uma parceria com a entidade, que tem como objetivo conscientizar os parceiros do Conselho quanto à responsabilidade social intrínseca na contratação de aprendizes e de estagiários, bem como promover ações em prol dos estudantes da administração.

Pelo acordo, assinado no início de março e com duração de 24 meses, estão previstas as seguintes ações: divulgação de vagas em aberto no CIEE para os estudantes dos cursos de administração; inclusão, no portal do Conselho, do link do Saber Virtual, plataforma do CIEE que tem como objetivo preparar os alunos para o mundo do trabalho; promoção de estudos, reuniões, encontros e eventos de interesse das suas entidades e que possam beneficiar a sociedade; além de atendimento personalizado e concessão de um desconto de 10% às empresas registradas no CRA-SP que queiram firmar instrumentos jurídicos, com o CIEE, para a operacionalização de programas de estágio e de aprendizagem dentro de suas organizações.

“Parcerias como essa que firmamos com o CIEE são essenciais para o desenvolvimento da administração e da nossa sociedade. Só podemos caminhar rumo ao progresso se nós, entidades públicas, nos unirmos a outras organizações da sociedade civil na busca por melhores oportunidades para todos. As vagas de estágio que divulgamos para o nosso público de estudantes fazem total diferença na vida desses jovens e as outras contrapartidas estabelecidas neste acordo certamente trarão resultados efetivos para alunos, profissionais e empresas da área da administração”, afirma Whitaker.

No CIEE, essa aproximação também é vista como uma oportunidade de contribuir efetivamente com a sociedade. “A parceria com o CRA-SP é de longa data e motivo de grande alegria para nós. Neste novo capítulo, estamos estreitando os laços das duas instituições com o objetivo comum de capacitar e possibilitar a entrada de jovens no mundo do trabalho de maneira digna e segura”, conta Ricardo Melantonio, superintendente institucional do CIEE.