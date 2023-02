Projeto leva filmes gratuitos para Lorena e Taubaté, no interior de São Paulo

Aprovado pela Secretaria Especial da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura – ‘Lei Rouanet’, o Cine Rodante é um projeto de cinema itinerante com infraestrutura completa de cinema e exibições gratuitas de filmes. Nos dias 9 e 10 de fevereiro, o caminhão estará na cidade de Lorena; e nos dias 13 e 14 de fevereiro será a vez de Taubaté receber o projeto, ambas no interior de São Paulo. A Yakult do Brasil, que tem seu Complexo Fabril instalado em Lorena desde 1999, é a patrocinadora do projeto.

O Cine Rodante leva filmes especialmente escolhidos para oferecer diversão e entretenimento para a garotada. Nos dois dias em que a carreta permanecerá em cada cidade, os filmes serão exibidos em um total de cinco sessões diárias. Durante o dia, alunos das escolas públicas poderão assistir os filmes em sessões agendadas, de acordo com a demanda escolar, e às 18h30 será a vez da população ter uma sessão exclusiva aberta ao público. Como as vagas são limitadas, os interessados devem comparecer ao local no dia do evento para retirar os ingressos.

Estruturado em um caminhão, o cinema móvel visa alcançar o público com pouco acesso a equipamentos culturais. Ao chegar no local de destino, as laterais do caminhão se expandem, transformando-o em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização, poltronas para acomodar até 91 pessoas por sessão, pipoqueira, dispenser para refrigerante e banheiros.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Além disso, buscando a inclusão de todos os públicos, serão disponibilizados filmes com acessibilidade, adaptados com legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS para que portadores de deficiência visual ou auditiva também possam participar da programação. Em todas as sessões, os convidados ganharão pipoca e refrigerante. O projeto é uma iniciativa da Cepar Comunicação, com apoio da produtora Cepar Cultural.

Serviço

Lorena

09 e 10 de fevereiro

Local: Espaço da Praça Baronesa de Santa Eulália

Endereço: Praça Baronesa de Santa Eulália – Centro – CEP 12600-390

Taubaté

13 e 14 de fevereiro

Local: Avenida do Povo

Endereço: Av. Professor Walter Taumaturgo, 101 – Jardim das Nações – CEP 12030-240

Mais informações

Instagra [email protected] Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, dedica-se intensamente às pesquisas dos microrganismos promotores da saúde que deram origem aos probióticos utilizados pela empresa. Presente em 40 países e regiões, a Yakult faz parte dos hábitos alimentares diários de 40 milhões de consumidores no mundo inteiro. A filial brasileira, que completa 55 anos em 2023, mantém viva a filosofia de seu fundador de contribuir para uma vida mais saudável e alegre das pessoas. Para outras informações, basta acessar o site ou as redes sociais da empresa: Facebook/ yakultbrasiloficial

A Cepar Cultural é uma empresa de assessoria e desenvolvimento de marketing cultural que realiza projetos voltados à preservação e a valorização da cultura, agregando responsabilidade social e educação ambiental aos trabalhos. Outras informações estão disponíveis pelos telefones (11) 3814 2322 e 97472 6444.