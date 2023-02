GLÓRIA: Crime ambiental deixa moradores do Crizon Neto passando mal

Moradores do conjunto habitacional Crizon Neto denunciam que estão passando mal, desde as primeiras horas da noite da última segunda-feira, 06.

De acordo com relatos dos próprios moradores, registraram queimadas em terreno particular no conjunto habitacional. Ainda segundo informações, essa não é a primeira vez em que isso ocorre.

Segundo a Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605 de 1998, em seu artigo 54, descreve o crime de poluição, que consiste no ato de causar poluição, de qualquer forma, que coloque em risco a saúde humana ou segurança dos animais ou destrua a flora.

Se um vizinho colocar fogo no lote dele, você deve entrar em contato com o corpo de bombeiros, por meio do 193, ou da Polícia Militar de sua cidade, através do número 190. Você também pode denunciar o seu vizinho à prefeitura de sua cidade.