Saxofonista Angelo Torres celebra 20 anos de carreira solo em turnê nacional

O saxofonista Angelo Torres anuncia sua turnê nacional em comemoração aos 20 anos de carreira solo. Na série de shows instrumentais, que passará por vários estados do Brasil, o artista apresentará suas principais e mais conhecidas músicas autorais, tais como “Charmeando”, “Meu Sonho”, “Entre Amigos”, “Um Novo Tempo”, “Rio Carioca”, “Inicio de Tudo”, entre outras.

A apresentação contará com variadas roupagens e estilos musicais, como pop, samba-funk, groove e smooth jazz. Alguns músicos que participaram de gravações ao longo da carreira de Angelo também farão participações especiais, nomes como Marcelo Martins, Zé Canuto, Cláudio Infante, Milton Guedes, Kiko Continentino, Fabricio de Souza e Jessé Sadoc.

O primeiro show será em Niterói, no Rio de Janeiro, que além de ser a cidade onde o músico reside, neste ano comemoram-se os seus 450 anos. Após, visitará outras cidades e estados do país, tais como São Paulo, Recife e Minas Gerais.

O ano de 2023 registra uma importante marca na vida do músico pois, além dos shows, Angelo apresentará seu primeiro livro com transcrições, comentários e curiosidades sobre suas principais composições e carreira. “Quero deixar um legado compartilhando minha música e o que ela me ensinou nesses 20 anos”, afirma o artista.

A carreira musical

O músico se define como um instrumentista empreendedor no que diz respeito a sua carreira solo, tanto que com poucos anos de vivência no meio profissional de música já começou a lançar seus primeiros projetos autorais. Angelo Torres tocou e gravou com vários nomes da música gospel, tais como Sérgio Lopes, Oficina G3, Eyshila, Trazendo a Arca e, paralelamente, investiu tempo em suas turnês e projetos pessoais. A cada álbum lançado, o músico cumpria uma agenda de shows e turnês de lançamento, que muitas vezes eram organizadas por ele mesmo e por sua esposa e também produtora Deuzimar Braga.

Seu primeiro álbum solo levou seu nome como título e foi lançado em março de 2003 no Teatro do SESC em São Gonçalo, Rio de Janeiro. De lá pra cá o artista lançou mais nove álbuns e um DVD, que foi gravado na Casa de Shows i9 Music, também no Rio. O DVD teve a participação de nomes da música gospel com os quais Angelo trabalhou, tais como Davi Sacer, Kleber Lucas, Marquinhos Gomes, Alvaro Tito, Marcus Salles e também a participação internacional do Saxofonista norte-americano Kirk Whalum, ex-músico da cantora Whitney Houston e criador do solo no hit da cantora “I ll Always Love You”.

Para saber mais sobre o artista e conferir a agenda de shows, basta acessar: https://angelotorres.com.br/