Setor de transporte cresce 13,9% no primeiro semestre

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) teve 0,69% de aumento em junho deste ano e um acréscimo de 3,09% em relação a junho de 2021, resultado que tem contribuição de setores como o de setor de serviços, do qual o transporte faz parte. Os dados foram divulgados em agosto pela CNT (Confederação Nacional do Transporte).

O mesmo aconteceu no transporte, que teve a expansão de 0,60%. O setor também apresentou aumento de 13,9% no primeiro semestre de 2022 comparado com o mesmo período de 2021. Somente em julho de 2022, o transporte criou 8.926 novos postos de trabalho, sendo 8.588 deles ocupados pelo modal rodoviário, ainda de acordo com a CNT.

Paralelamente, indicativos da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) mostram que as vendas de caminhões somaram 12,3 mil emplacamentos em agosto, um aumento de 8,6% em relação a julho deste ano e queda de 2,8% em comparação com agosto de 2021.

“Quando falamos em inovação, não estamos falando apenas de tecnologia, mas ela é a força motriz dessas transformações”, afirma André Oliveira, CEO da Motorista PX, empresa do ramo da logística que disponibiliza contratação de motoristas. “Diante das mudanças tecnológicas, cabe a nós [empresas do setor de transporte terrestre] analisar o que deve acontecer no futuro em termos de organização e as decisões certas que devem ser tomadas por parte da empresa”, completa.

Para André, entre as tendências que devem ser levadas em consideração no ecossistema de negócios, hoje e no futuro, estão as novas práticas de sustentabilidade, as mudanças demográficas e um consumidor cada vez mais inovador e empoderado. “Esse consumidor sabe cada vez mais o que deseja consumir e não se contenta mais apenas com aquilo que as empresas querem que ele consuma”.

Na visão do empresário, em um mercado pautado pelo dinamismo e a alta competitividade, o surgimento de novos formatos e oportunidades de negócios internacionais é outro trunfo proporcionado pelo emprego das novas soluções de comércio exterior.

“Contar com a tecnologia é uma premissa fundamental para enfrentar os processos burocráticos complexos que envolvem as atividades comerciais transfronteiriças”, afirma André.

“Simplificar e agilizar os processos de importação e exportação são diferenciais estratégicos valiosos para as organizações do campo, e por meio dessas soluções é possível otimizar as etapas mais demoradas e trabalhosas”, complementa o CEO da Motorista PX, empresa que participará como expositora da Fenatran, que ocorre entre os dias 7 e 11 de novembro de 2022, no São Paulo Expo, em São Paulo (SP).

Para mais informações, basta acessar: https://motoristapx.com.br/