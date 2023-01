Sodexo inicia operação com VUC elétrico em Curitiba

A Sodexo On-site, empresa de serviços de alimentação corporativa e facilities, em parceria com a Coopercarga Logística Curitiba (PR), inicia a operação do primeiro Veículo Urbano de Carga (VUC) refrigerado 100% elétrico, visando reforçar o compromisso ESG, sigla que resume os objetivos de governança ambiental, social e corporativa da empresa. O veículo realizará a distribuição entre o centro logístico da Coopercarga e os pontos de atendimento da Sodexo na região, como hospitais e instalações de indústrias de engenharia e eletrônica.

Responsável por trazer a iniciativa para dentro da companhia, Marina Baptista Zanin, Gerente de Logística e Abastecimento da Sodexo On-site Brasil, conta que além dos benefícios sustentáveis que o veículo elétrico entrega, à frente da condução do veículo estará uma mulher, trazendo ainda mais diversidade para o mercado de transporte. “O investimento da Sodexo neste projeto ajuda a construir um futuro mais sustentável para todos, reforçando o nosso pilar de sustentabilidade e diversidade. Teremos uma redução prevista de 26,7 toneladas de emissão de CO2 por ano, preservando 191 árvores em um ano e otimizando 1,4% em custos de transporte e manutenção veicular. Além disso, ter uma mulher na operação desse projeto nos ajuda a proporcionar diversificação em um mercado ainda predominantemente masculino”, apontou a executiva.

“Este veículo vem para fortalecer ainda mais a parceria com a Sodexo e contribuir também com o meio ambiente. Possuímos uma meta estipulada para, até 2026, toda frota leve ser 100% elétrica, uma vez que este tipo de veículo não emite CO2 na atmosfera e melhora a qualidade de vida das condutoras, por ser totalmente isento de ruídos. Este projeto nos deixa alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, atendendo às ODS 12 e 13”, afirma o gerente da unidade da Coopercarga Logística, Roberto Teixeira.

O sistema de refrigeração do baú possui uma adaptação que permite atingir temperaturas de até -20º. Além disso, tem uma excelente autonomia para as rotas urbanas, com capacidade de transportar mais de 3,5 toneladas de 4 gêneros alimentícios, com temperaturas diferenciadas em cada parte do baú. O monitoramento das temperaturas acontece em tempo real, via aplicativos de celular ou computador, desta forma, além do controle interno no equipamento do veículo, todo o processo é minuciosamente observado.

“Estar nas estradas é sempre um desafio, principalmente para as mulheres, que muitas vezes sofrem preconceito. Mas graças a essa iniciativa da Coopercarga e Sodexo, posso voltar a dirigir e agora contribuindo também com o meio ambiente”, destacou Vanilza de Lima Machado, motorista contratada pela Sodexo On-site para o projeto e que pela primeira vez irá conduzir um veículo elétrico.