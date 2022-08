Titan Pneus lança novo website no Brasil

A Titan Pneus, empresa fabricante de pneus agrícolas e fora de estrada, anuncia o lançamento de seu novo website www.titanlat.com, desenvolvido para integrar de forma dinâmica a comunicação entre a empresa e seus distribuidores, clientes e fornecedores.

No novo site será possível obter informações sobre toda a linha de pneus agrícolas, agroindustriais, agroflorestais, florestais das marcas Goodyear Farm Tires e Titan, de caminhão e camioneta convencional marca Goodyear e OTR marca Titan. A partir de agora revendedores e distribuidores podem ter acesso à área logada para ter acesso à linha de produtos da Titan.

Além disso, o novo site trará os principais projetos da agenda ESG (governança ambiental, social e corporativa) da Titan Pneus para reduzir os impactos de sua produção no meio ambiente. Será possível também acessar pelo site o blog Dia de Campo, espaço dedicado a novidades da Titan, do mercado e do agronegócio.

“Queremos nos conectar cada vez mais com nossos clientes, revendedores e stakeholders, reforçando nossa acessibilidade através de nossos canais. E esse novo website é uma prova disso,” explica Edson Tebaldi, Diretor Geral da Titan Pneus.

“Procuramos estar cada vez mais próximos de nossos públicos para conhecer suas necessidades e otimizar seus negócios. O novo site vai facilitar ainda mais a comunicação e a troca de informações entre os diversos produtos e segmento de atuação da empresa”, afirma Luiz Marthe, diretor de Vendas e Marketing da Titan Pneus do Brasil.

A Titan Pneus do Brasil é uma subsidiária da Titan International, um dos maiores fabricantes de pneus fora da estrada da América do Norte.

O novo site pode ser acessado através do link: www.titanlat.com

Sobre a Titan Pneus

Com mais de 100 anos de atuação no mercado norte-americano, a Titan International possui 6 mil colaboradores em todo o mundo e realiza vendas em 85 países.

No Brasil desde 2011, quando adquiriu o negócio agrícola da Goodyear, a Titan Pneus produz pneus para veículos como caminhão, camioneta convencional e uma linha agrícola, florestal e fora de estrada. É proprietária de uma unidade fabril de aproximadamente 120.000m² localizada no bairro do Belenzinho, Zona Leste de São Paulo, empregando aproximadamente 1.600 colaboradores entre funcionários e terceiros.

Advice Comunicação Corporativa

Luisa Roque | [email protected]

Christiane Mariotto | [email protected]

Fernanda Dabori | [email protected]

+55 11 5102-5252