UP.Partners nomeia ex-executivo da Embraer Luciano Froes como Sócio e Diretor de Marketing

SANTA MONICA, Calif., April 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A UP.Partners, uma empresa líder em investimentos em mobilidade em várias estratégias, nomeou Luciano Froes como sócio e diretor de marketing. Nesta nova função, Luciano liderará todas as atividades de marketing e comunicação da UP.Partners e suas estratégias, incluindo UP.Ventures, UP.Labs e UP.Summit. Além disso, ele trabalhará em estreita colaboração com o crescente portfólio de empresas da UP, para apoiar o crescimento e a evolução dos negócios.

Luciano traz para a UP.Partners mais de 20 anos de experiência nos setores aeroespacial e financeiro. Ele ocupou vários cargos seniores na Embraer S.A., uma das principais fabricantes mundiais de aeronaves comerciais, executivas e de defesa. Durante seu mandato na Embraer, Luciano atuou como Diretor de Marketing da divisão de Jatos Executivos da empresa, onde foi responsável por ajudar a liderar a reestruturação bem-sucedida da estratégia de produtos de cabine média da empresa, resultando no lançamento dos jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600. Antes de atuar como CMO, Luciano também atuou como Chefe de Relações com Investidores para a fabricante de aeronaves de dupla listagem, onde gerenciou o programa global de relações com investidores da Embraer, incluindo as atividades de relatórios financeiros da SEC e CVM, bem como as comunicações contínuas com analistas de compra e venda. Luciano também liderou a construção bem-sucedida da Embraer e a conclusão da instalação de “campo verde” de US $ 53 milhões da empresa em Melbourne, Flórida, a Sede Global da divisão de Jatos Executivos.

“Temos muito prazer em dar as boas-vindas a Lucianoànossa equipe como sócio e diretor de marketing”, disse Cyrus Sigiri, cofundador e sócio-gerente da UP.Partners. “A vasta e diversificada experiência de Luciano em marketing, relações públicas, comunicações, finanças e relações com investidores, juntamente com sua experiência em mercados multiculturais e internacionais, será inestimável para a nossa contínua expansão dos negócios e para o progresso da inovação no espaço da mobilidade.”

“Eu não poderia estar mais contente em passar a fazer parte da UP.Partners, e poder trabalhar com essa equipe incrivelmente talentosa em uma missão tão inspiradora e importante”, disse Luciano Froes. “Com o transporte entre os maiores contribuintes das emissões globais de CO2 e a convergência sem precedentes de tecnologias facilitadoras, nunca houve um momento mais oportuno para a indústria trabalhar em conjunto para transformar a maneira como transportamos pessoas e bens em todo o mundo. Estou pronto para utilizar minha experiência e conhecimento para ajudar a impulsionar a missão da UP.Partners.”

Luciano é formado em business pela Florida Atlantic University e estudou Vendas Executivas e Marketing na Kellogg Executive Education. Sua experiência e liderança serão fundamentais para a UP.Partners que continua a conectar empreendedores, investidores, corporações e profissionais comprometidos em transformar a maneira como transportamos pessoas e bens na terra, ar, mar e espaço.

Sobre a UP.Partners

A UP.Partner está Transformando o Mundo em Movimento, construindo e investindo em empresas que transportam pessoas e bens de forma mais limpa, rápida, segura e com menor custo — na terra, ar, mar e espaço. A empresa de multi-estratégia alcança esse objetivo através de seu ecossistema único e comendável que engloba UP.Ventures, UP.Labs e UP.Summit. A UP.Ventures investe em empresas e tecnologias para viabilizar o futuro da mobilidade, trabalhando com alguns dos investidores e empreendedores mais inovadores do mundo. Com a parceira de lançamento Porsche, a UP.Labs é um laboratório de risco pioneiro, que tem parcerias com as maiores corporações do mundo para identificar os desafios mais prementes enfrentados pelas empresas e a sociedade em geral. O UP.Summit é uma experiência exclusiva para convidados co-organizada com Tom e Steuart Walton e Ross Perot Jr., em Bentonville, AR e Dallas/Ft. Worth, TX, respectivamente, reunindo as mentes mais inovadoras do mundo para repensar o futuro do transporte. Para mais informação, visite www.UP.partners ou siga-nos no Twitter em @UpPartnersVC ou no LinkedIn.

