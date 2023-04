Lineage Logistics comemora inauguração da instalação de Savannah Fresh – Port Wentworth

Lineage Logistics (“Lineage” ou a “Empresa”), um dos principais REITs industriais de temperatura controlada e provedores de soluções integradas em todo o mundo, comemorou hoje a inauguração de sua mais nova instalação em Port Wentworth, Geórgia. Savannah Fresh – Port Wentworth está estrategicamente localizada perto do Porto de Savannah, a maior instalação de contêineres de terminais individuais deste tipo na América do Norte e a terceira porta de entrada de contêineres mais movimentada nos EUA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230420005224/pt/

Lineage Logistics’ Savannah Fresh-Port Wentworth facility is strategically located near the Port of Savannah and will allow Lineage to process up to 1.4 million pounds of produce per day. (Photo: Business Wire) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A instalação de 220.000 pés quadrados oferece serviços de ‘cross-docking’ para que os produtos entrem e saiam da instalação no mesmo dia, se necessário, reduzindo o tempo de armazenamento, criando eficiência de custos e garantindo que os clientes recebam produtos frescos com mais rapidez. A instalação possui 23 vias de entrada e saída que podem processar mais de 40 caminhões diariamente, movimentando até 1,4 milhão de libras de produtos por dia.

“Atualmente, a demanda por armazenamento com temperatura controlada centrada em porta nunca foi tão grande e nossas ofertas de soluções Fresh na Lineage jamais foram tão robustas. Savannah Fresh – Port Wentworth irá nos permitir expandir nossa oferta Fresh para clientes novos e atuais, bem como fornecer a capacidade necessária para melhorar as condições do mercado”, disse Jim Henderson, Vice-Presidente de Vendas Globais e Desenvolvimento de Negócios da Lineage. “A abertura desta nova instalação é um passo crucial para a Lineage, pois trabalhamos continuamente para reinventar a cadeia de abastecimento de alimentos do mundo. Estamos honrados em promover nossa parceria de longa data com a Georgia Ports Authority e esperamos construir nossa presença no estado da Geórgia, um centro essencial para o comércio e a inovação.”

Durante os últimos dois anos, a Lineage trabalhou em estreita cooperação com a Savannah Economic Development Authority, a Georgia Ports Authority e a cidade de Port Wentworth para construir a instalação Savannah Fresh – Port Wentworth, além de sua instalação adjacente ao porto em Tremont Road em Savannah. O projeto Savannah Fresh – Port Wentworth resultou em um investimento de US$ 78 milhões, que criou 65 novos empregos, elevando o investimento econômico total da Lineage no Condado de Chatham a mais de US$ 100 milhões. Até o momento, a cobertura da Lineage na Geórgia abrange mais de 3 milhões de pés quadrados.

Savannah Fresh – Port Wentworth foi projetada para lidar com o influxo esmagador de importações de produtos frescos para os portos do Meio-Atlântico que não têm espaço para atenderàdemanda. Com proximidade ao Porto de Savannah, a nova instalação permitirá que a Lineage entregue maiores quantidades de produtos frescos com mais eficiência para atender clientes em todo o sudeste.

“Com a crescente demanda por capacidade de produtos frescos em Savannah, esta nova instalação de última geração é uma adição bem-vinda”, disse Griff Lynch, Diretor Executivo da Georgia Ports Authority. “O conjunto de serviços da Lineage Logistics, como retratamento a frio e inspeções CBP no local, irá poupar tempo, ajudar a evitar perdas e, em última análise, levar alimentos frescos ao mercado com mais rapidez.”

Líderes da Lineage, parceiros de negócios do estado da Geórgia, líderes comunitários da cidade de Port Wentworth e líderes da Georgia Ports Authority compareceramàinauguração da instalação.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage é um dos principais REITs industriais de temperatura controlada e provedores de soluções integradas em todo o mundo. Possui uma rede mundial de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade, abrangendo 20 países na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. A Lineage possui experiência líder do setor em soluções logísticas de ponta a ponta, uma rede imobiliária incomparável, desenvolvendo e implantando tecnologia inovadora. Isto ajuda a aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de fornecimento e, o mais importante, como Parceria Visionária da Feeding America, ajuda a alimentar o mundo. Em reconhecimento às principais inovações e iniciativas de sustentabilidade da Empresa, a Lineage foi listada como nº 3 na lista CNBC Disruptor 50 em 2022, a empresa nº 1 em Ciência de Dados e 23ª no geral na lista das Empresas mais Inovadoras do Mundo da Fast Company em 2019, além de ser incluída na lista Change the World da Fortune em 2020 (www.lineagelogistics.com).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230420005224/pt/

Contato:

Lineage Logistics



Christina Wiese

734-608-1855

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE