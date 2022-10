Unimed Ceará está em adequação à LGPD com a Privacy Tools

A Unimed Ceará, cooperativa que reúne nove filiadas no estado cearense, contratou um sistema automatizado para adequação de seu site à LGPD , a brasileira Privacy Tools. Um dos módulos que foi contratado é o “Gestão de Cookies”, que serve para administrar os cookies do website e mantê-lo em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

A gestão de cookies permite a identificação automática, possibilitando a classificação, edição e gerenciamento, além do uso de ferramentas como busca automática, bloqueio e controle de consentimento do usuário no portal. Possui também integração nativa com sistemas como WordPress, Vtex, Google TagManager, entre outros.

Além de gestão de cookies a plataforma contratada permite que clientes façam o mapeamento de dados pessoais (data mapping), descoberta de dados (data discovery), automação do atendimento dos direitos dos titulares (dsar), além de gerenciar políticas, documentos de compliance e consentimentos de clientes.

A Unimed Ceará conta com uma solução de monitoramento, que utiliza de inteligência artificial para fazer varreduras em busca de critérios de conformidade, permitindo auferir o nível de adequação e realizar as correções necessárias, gerando alertas e relatórios em casos de riscos ou inconformidades.