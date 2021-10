“A gente fechou os matadouros da Bahia imagine os de Sergipe.” Teria dito o empresário

- Advertisement -

Vereador por Itabaiana, sobe a tribuna e diz que empresário participou de reunião onde teria dito: “A gente fechou os matadouros da Bahia imagine os de Sergipe.”

Ainda de acordo com o parlamentar, o empresário, Moacir Moade Souza, pai do prefeito de Campo do Brito, e dono do Frigo Serrano, teria total interesse em fechar o matadouro.

O parlamentar diz que o ex-prefeito disse na época: “Eu vou abrir, mas vou sofres as consequências”. Marcos Oliveira ainda diz que Valmir foi o único a lutar para manter aberto o matadouro.

ASSISTA