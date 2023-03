A Polícia Federal apreendeu em Sergipe cerca de 10 kg de cocaína e 3 kg de skunk

As drogas estavam sendo transportadas no compartimento de bagagens de um ônibus, que fazia transporte interestadual de passageiros.

A PF realizou uma barreira policial, na BR 101, próximo a Umbaúba/SE, quando abordou um ônibus interestadual, que fazia o trajeto do Estado de SP para o Estado da PB. Ao realizar uma revista no compartimento de bagagens, os policiais encontraram duas bolsas com as drogas.

A cocaína apreendida possui um invólucro com logotipo de uma “Ferradura com um Cavalo”, que identifica a Organização Criminosa envolvida. A droga skunk, também conhecida por “supermaconha”, é mais potente que a maconha e estava com um invólucro de fita adesiva marrom.

O entorpecente apreendido será encaminhado para análise em laboratório da perícia. A PF está realizando diligências com objetivo de identificar todos os envolvidos no transporte da droga apreendida, bem como outras pessoas, como os vendedores e compradores.