Na manhã desta segunda-feira, 25, a Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana efetuou a prisão do último homem investigado pela prática de latrocínio, ocorrido em 17 de agosto.

Segundo o delegado Matheus Cardillo, o crime envolveu dois suspeitos que esfaquearam um senhor. Os investigados levaram R$ 200. A vítima foi hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Compartilhando informações entre as Polícias Civil e Militar de Itabaiana, o primeiro suspeito foi localizado pelo Getam no domingo, 24. Ele entrou em confronto com a equipe policial, foi socorrido, mas veio a óbito.

Policiais civis localizaram o segundo suspeito, que prontamente atendeu às ordens policiais, sendo então realizada a sua prisão preventiva, colocando-o à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que a população forneça informações sobre outros crimes patrimoniais por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, garantindo o sigilo do denunciante.