Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriram o mandado de prisão definitiva contra um homem de 47 anos. Ele foi condenado pela Justiça por roubar uma motocicleta, no ano de 2005, no Povoado Sobrado, município de Itabaiana. A detenção ocorreu na manhã desta terça-feira, 26, em Pinhão.

De acordo com as investigações, na época do crime, no ano de 2005, o investigado e outros dois suspeitos utilizaram armas de fogo para roubar uma motocicleta.

Durante a fuga, os suspeitos foram perseguidos e presos em flagrante, pela Polícia Militar, mas o investigado, preso nessa terça-feira, respondeu ao processo em liberdade. Após ser condenado à pena de prisão definitiva, ele não foi localizado, e o mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itabaiana ficou em aberto.

Na manhã dessa terça-feira, 26, foi cumprido o mandado de prisão do investigado, que estava foragido desde o ano de 2018. O preso foi conduzido ao Cope, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.