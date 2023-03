Ação conjunta da Polícia Militar e Sefaz apreende carga com irregularidades na nota fiscal em Estância

Na manhã desta quarta-feira (22), uma ação realizada por policiais militares da Companhia Fazendária e auditores da Secretaria da Fazenda resultou na apreensão de uma carga com irregularidades na nota fiscal no município de Estância.

Durante a ação, os auditores fiscais identificaram uma carga de bolsas plásticas com divergências na nota fiscal. De acordo com a fiscalização, o material apresentava notas com preços bem abaixo do mercado.

O auto foi realizado no local e o material encaminhado à central de comando em Nossa Senhora do Socorro para averiguação da carga com o fisco estadual.