Vendas no e-commerce devem ultrapassar US$ 1 trilhão em 2023

O mercado de e-commerce está aquecido ao redor do globo, incluindo o Brasil. No ano passado, a HostGator, empresa especializada em hospedagem de sites e domínios, analisou dados divulgados pela ABComm e pela SmartHint e encontrou uma tendência de crescimento de aproximadamente 24% para esse segmento no país, dado praticamente confirmado em um estudo da eMarketer.

Para este ano, a tendência é que os números continuem em alta, uma vez que o Brasil ocupou a quarta posição dos mercados que mais cresceram em 2022. Outra projeção feita pelo eMarketer, por exemplo, indica que o e-commerce deve bater a cifra de US$ 1 trilhão ao redor do globo em 2023 e ultrapassar US$ 1,5 trilhão em 2026.

Também é válido mencionar que o número de compras feitas nos dispositivos móveis deve se manter alto. Para o ano de 2023, as projeções são de 40% das vendas e 61% das compras digitais finalizadas utilizando um smartphone.

Ainda no que diz respeito aos aparelhos móveis, redes sociais como TikTok e Instagram vão ajudar nas vendas de produtos antes mesmo que eles cheguem às lojas (ou seja, apresentando características que ajudem a gerar expectativa nos potenciais compradores) com a ajuda do marketing de influência.

Quais são as principais tendências do e-commerce em 2023?

O início de um novo ciclo sempre traz novas tendências para ficar de olho, e o mesmo pode ser visto para 2023. Nos próximos meses, comerciantes devem focar em iniciativas como:

Omnichannel – lojistas integram diferentes canais de vendas e atendimento para oferecer a mesma experiência personalizada;

Voice commerce – com essa opção, as pesquisas por voz ocupam o lugar da tradicional busca digitada em navegadores;

Recommerce – estratégia de colocar mais uma vez um produto de volta no mercado;

Marketplaces – trabalhar com marketplace significa colocar produtos à venda em espaços cedidos por grandes sites, como Amazon e Magazine Luiza.

Já para quem pensa em começar um novo negócio ainda neste ano, os seguintes segmentos de produtos surgem como boas apostas no mercado de e-commerce para 2023:

Roupas;

Games;

Produtos para pet;

Delivery de comida;

Suplementos alimentares;

Produtos para bebês;

Eletrodomésticos;

Telefonia;

Itens de decoração;

Informática.

Outro ponto é que datas conhecidas do mercado (como Black Friday, Dia das Mães e Natal) devem ser as maiores aliadas para conquistar espaço no mercado.