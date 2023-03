Ação conjunta da Polícia Militar e Sefaz apreende cargas com notas divergentes

Nessa quarta-feira, 9, uma ação conjunta entre a Companhia de Polícia Fazendária (CPFaz) e auditores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) culminou na apreensão de cargas nos municípios de Itabaiana, região do Agreste Central sergipano, e Nossa Senhora da Glória, localizada no Agreste Central sergipano. As apreensões aconteceram quando os militares da CPFaz prestavam apoio aos auditores fiscais.

Na cidade de Itabaiana, a apreensão aconteceu às 9h, quando os fiscais identificaram divergências nas cargas de pneus, vidros, colchões e gesso. O material ficou retido e foi encaminhado à Central de Comandos, em Itabaiana, onde auditores da Sefaz lavraram os autos de infração.

Já em Nossa Senhora da Glória, a apreensão ocorreu por volta das 11h, quando os fiscais identificaram que um caminhão transportava uma carga de sementes sem nota fiscal. O auto foi realizado no local e o material liberado após o pagamento à Fazenda Estadual.

Fonte: Ascom/PMSE