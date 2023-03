PC prende dois homens em flagrante por desvio de carga e falso registro de ocorrência de roubo em Propriá

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), com o apoio da Delegacia Regional de Propriá, prenderam em flagrante Addamns Michael Campelo Nunes da Silva, 34, e Eliseu Paulino da Silva, 41. Eles foram presos pelos crimes de apropriação indébita, organização criminosa e comunicação falsa de crime na cidade de Propriá. O caso ocorreu nessa quinta-feira (9).

De acordo com as investigações, ambos os suspeitos são naturais de Pernambuco. Eles transportavam uma carga de 65 toneladas de rações para animais, mas a desviaram para receptadores. Após desviarem a carga, eles foram à Delegacia de Propriá para registrar um boletim de ocorrência relatando um falso crime de roubo.

Segundo as apurações policiais, os investigados já haviam registrado diversos boletins de ocorrências nos estados de Alagoas e Pernambuco. Nas comunicações feitas às polícias estaduais, eles relataram situações semelhantes envolvendo diversas cargas, demonstrando atuação organizada que gera prejuízo milionário para as empresas.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Eles foram conduzidos ao Cope, em Aracaju, onde foram autuados em flagrante. As investigações continuam em andamento para prender os demais indivíduos que compõem a organização criminosa. Informações e denúncias podem ser feitas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.