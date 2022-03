Ação conjunta das policias Militar e Civil prende dupla suspeita de roubar motocicletas em Campo do Brito

Uma operação desenvolvida por equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar e da Polícia Civil, realizada na tarde dessa quinta-feira (10), no município de Carira, resultou na prisão de dois homens suspeitos de participação em roubos de motocicletas.

A ação teve início após a denúncia de que uma motocicleta Honda Pop, de cor preta, havia sido roubada em Campo do Brito e levada pelos criminosos para Carira, municípios localizados na região Agreste do estado.

Com as informações, os policiais militares que atuam em Carira intensificaram as buscas pelos suspeitos. Durante o cerco, um deles, mais conhecido como ‘Galo da Mata’, foi localizado em uma borracharia, juntamente com duas motocicletas que possuíam restrição de roubo, entre elas a moto roubada anteriormente em Campo do Brito.

Ainda durante a ação conjunta, policiais civis da cidade de Campo do Brito localizaram o segundo suspeito de participação no roubo das motocicletas. No momento da prisão, ‘Alisson do Vila Nova’ foi flagrado com quarenta pinos de cocaína, e também responderá pela suspeita de tráfico de drogas.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Campo do Brito para a formalização dos procedimentos.

Fonte: Ascom/PMSE