Ação conjunta entre a Polícia Militar de SE e AL apreende 150 kg de maconha em Alagoas

Uma ação conjunta entre a Policía Militar de Sergipe e a Polícia Militar de Alagoas resultou na apreensão de 150 kg de maconha. O entorpecente estava enterrado em tonéis. A droga foi apreendida em Arapiraca (AL), nessa quinta-feira (30).

A ação policial foi realizada p lo Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME), com o apoio do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes/AL).

A operação foi realizada em consequência da apreensão de aproximadamente 70 kg de maconha, ocorrida na BR 101, em território sergipano.

Com cruzamentos de informações com os policiais alagoanos, as equipes chegaram a um local onde havia aproximadamente 150 kg de maconha, que estavam enterrados em tonéis. Prensas hidráulicas também foram apreendidas.