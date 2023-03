Ação conjunta entre PC de Sergipe e Bahia prende foragido da Justiça de Pernambuco

Uma operação conjunta entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), a Divisão de Inteligência (Dipol), a Delegacia Territorial de Araçás (BA) e o Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Alagoinhas (BA) resultou na prisão de Fernando Matheus Morais, 27. Ele é investigado por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (23).

De acordo com as informações policiais, o investigado possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo de Salgueiro/PE, em março de 2022, após ser condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) identificou que Fernando Matheus estava trabalhando como servente de obras em uma construtora sergipana, razão pela qual acionou o Cope e a Dipol.

Em seguida, as unidades da Polícia Civil de Sergipe descobriram que o foragido estava exercendo suas atividades em uma grande obra, na cidade de Araçás (BA), razão pela qual acionaram a Delegacia Territorial de Araçás, da Polícia Civil da Bahia, que por sua vez acionou o Serviço de Inteligência da 2ª Coorpin de Alagoinhas.

Por fim, as equipes da Polícia Civil da Bahia localizaram o foragido em um restaurante, no Povoado Floresta, no município de Araçás (BA), próximo ao local da obra. Ele foi conduzido à delegacia e se encontra à disposição do Poder Judiciário de Pernambuco.