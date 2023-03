Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas nas imediações da Rodoviária de Itabaiana

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas nas proximidades da rodoviária do município. Ele fingia ser vendedor de água e lanches para disfarçar a prática do crime. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (24).

De acordo com as informações policiais, as equipes receberam informações de que um homem estaria praticando a venda de drogas nas proximidades da rodoviária do município. Diante da comunicação, foram iniciadas as buscas.

Nas diligências, os policiais verificaram a veracidade da denúncia e identificaram o suspeito. Ele foi preso em posse de uma quantidade de substância semelhante à maconha. O preso e o material apreendido foram encaminhados à delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.